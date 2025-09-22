Ft
csempészet korrupció Kárpátaljai Megyei Ügyészség bűncselekmény Ukrajna

Kárpátalja: 31 gyanúsított, 19 ügy bíróságon – íme a legpofátlanabb pénzlenyúlások

2025. szeptember 22. 14:16

Zárjegy nélküli e-cigik, túlárazott felújítások és „tűzifaként” eladott tölgy: a hatóságok küzdenek a korrupcióval Ukrajnában.

2025. szeptember 22. 14:16
null

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség 31 személy ellen indított eljárást korrupciós és gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt – számolt be a Kárpáti Igaz Szó

A feltárt visszaélések becsült kára meghaladja a 86 millió hrivnyát (kb. 689 millió forint), és 

a politika, az egészségügy, a közbeszerzések, valamint a természetvédelem szinte minden szegmensét érinti. 

Miroszlav Packan megyei főügyész szerint „a munka ebben az irányban csak erősödni fog… Bűncselekmény – gyanúsítás – igazságos ítélet: ebben a háromszögben az igazság helyreállítása a cél.”

A gyanúsítottak között van a megyei tanács környezetvédelmi bizottságának vezetője is, aki a hatóságok szerint értékes tölgyfát „tűzifaként” tüntetett fel, majd értékesítette; 

egy szállítmányból 400 ezer hrivnya (kb. 3,20 millió forint) került a felesége számlájára. 

A Huszti Városi Tanács egyik képviselője 

zárjegy nélküli e-cigarettákkal és folyadékokkal üzletelt;

a razziák során több ezer hamis terméket foglaltak le. 

Egy járási képviselő pedig 8,4 millió hrivnya (kb. 67,28 millió forint) közpénz eltűnéséért felelhet, miután műszaki ellenőrként elmulasztotta feladatait útjavításoknál.

Kámforrá vált beruházások, eltűnt gabona

Egy állami útépítési projektben a vád szerint egy cégvezető és a közútkezelő volt mérnöke 37,8 millió hrivnyát (kb. 303 millió forint) sikkasztott. 

Az Agrárforrások Intézetének vezetője és egy raktárvezető 300 tonna gabonát tulajdonított el, 

közel 1,9 millió hrivnya (kb. 15,22 millió forint) értékben. 

A katasztrófavédelem korábbi vezetője és egy vállalkozó egy garázsprojektből több mint 234 ezer hrivnyát (több mint kb. 1,87 millió forint) tüntetett el, míg az ungvári poliklinika menekülteknek szánt felújításánál 235 ezer hrivnyát (kb. 1,88 millió forint) loptak el – hamis számlákkal. 

A Beregszászi járásban egy moduláris óvóhely beszerzését 1 millió hrivnyával (kb. 8,01 millió forinttal) drágították meg.

Drahobrat üdülőövezetében 2 hektár védett terület jogtalan megszerzésével próbálkoztak

 (12,5 millió hrivnya; kb. 100,12 millió forint). 

A huszti erdészet egyik munkatársa engedély nélküli fakitermeléssel 1,6 millió hrivnyás (kb. 12,82 millió forintos) kárt okozott. 

Egy helyi lakos gondatlansága miatt a Zacsarovanij Kraj Nemzeti Parkban 47 hektár égett le; 209 fa pusztult el, a kár meghaladja a 24 millió hrivnyát (kb. 192,24 millió forintot).

A Técsői járás egyik családorvosa 8000 dollárért kínált hamis rokkantságot egy hadkötelesnek.

Máshol rendszerszintűen hosszabbították a rokkantsági igazolásokat. Két ungvári iskolában a fűtésrekonstrukciót 1,7 millió hrivnyával (kb. 13,62 millió forinttal) árazták túl. 

Egy beregszászi férfi öt, segélyként behozott autót adott el az ukrán hadsereg megkárosításával (közel 1,4 millió hrivnya; kb. 11,21 millió forint), a hatóságok pedig illegális fatermék-kivitel és e-cigaretta-csempészet több ügyét is lefülelték, összesen 1,2 millió hrivnya (kb. 9,61 millió forint) értékben.

Az ügyészség közlése szerint 19 ügyben 23 vádlott ellen már benyújtották a vádiratot, több gyanúsított felfüggesztését kezdeményezték, a nyomozások pedig folytatódnak. 

A hatóságok ígérete szerint a fellépés következetes, függetlenül attól, hogy politikust, hivatalnokot vagy orvost érint.

Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / AFP

