Kárpátalja: 31 gyanúsított, 19 ügy bíróságon – íme a legpofátlanabb pénzlenyúlások

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség 31 személy ellen indított eljárást korrupciós és gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt – számolt be a Kárpáti Igaz Szó.

A feltárt visszaélések becsült kára meghaladja a 86 millió hrivnyát (kb. 689 millió forint), és

a politika, az egészségügy, a közbeszerzések, valamint a természetvédelem szinte minden szegmensét érinti.

Miroszlav Packan megyei főügyész szerint „a munka ebben az irányban csak erősödni fog… Bűncselekmény – gyanúsítás – igazságos ítélet: ebben a háromszögben az igazság helyreállítása a cél.”