Kifakadt Kamala Harris – a bukott elnök-jelölt mindenkit hibáztat a vereségért, csak magát nem

Harris szerint Biden csapata szándékosan aláásta munkáját, és ez vezetett a Demokrata Párt vereségéhez, nem az ő gyenge teljesítménye vagy szerencsétlen nyilatkozatai, amelyeket Trump kampánya előszeretettel idézett.

Az önfelmentés ötven árnyalata

Harris a könyvben újra és újra hangoztatja, hogy a nemi és faji előítéletek miatt bántak vele tisztességtelenül:

A munkatársaimnak állandóan szembe kellett nézniük a nemi sztereotípiákkal”

– állítja, miközben folyamatos belső konfliktusok és sorozatos stábtagcserék jellemezték hivatalát.