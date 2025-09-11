Ft
09. 11.
csütörtök
könyv Donald Trump Kamala Harris Joe Biden Demokrata Párt Egyesült Államok elnökválasztás

Kifakadt Kamala Harris – a bukott elnök-jelölt mindenkit hibáztat a vereségért, csak magát nem

2025. szeptember 11. 19:30

Joe Bident sem kíméli az új könyvében a volt politikus.

2025. szeptember 11. 19:30
null

Megjelentek az első részletek Kamala Harris 107 nap című memoárjából, amelyben az egykori alelnök saját elnökválasztási kampányának részleteit idézi fel. A Telegraph szerint a kötetből egy olyan politikus képe rajzolódik ki, aki képtelen felelősséget vállalni a tetteiért, és akinek szavai Joe Biden elnök állapotáról most már saját állításaival is ellentmondásba keverednek.

Az örök áldozat szerepében

Harris könyvében sorra másokat okol politikai kudarcaiért:

  • a Fehér Ház munkatársai,
  • a média,
  • a kampánystáb,

mindenki megkapja a magáét.

Amikor a közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy népszerűbbé válok, az elnök környezetének ez nem tetszett”

– írja a volt alelnök, holott a valóságban támogatottsága gyenge maradt egészen Biden visszalépéséig.

A könyvében egyszerre panaszkodik a túl kevés sajtófigyelemre és a túl sok rivaldafényre: egyszer arra panaszkodik, hogy túl kicsi stábja volt, így nem jutott szóhoz, máskor azzal dicsekszik, hogy „ő volt az első alelnök, akinek saját sajtókísérete volt”.

Harris szerint Biden csapata szándékosan aláásta munkáját, és ez vezetett a Demokrata Párt vereségéhez, nem az ő gyenge teljesítménye vagy szerencsétlen nyilatkozatai, amelyeket Trump kampánya előszeretettel idézett.

Az önfelmentés ötven árnyalata

Harris a könyvben újra és újra hangoztatja, hogy a nemi és faji előítéletek miatt bántak vele tisztességtelenül:

A munkatársaimnak állandóan szembe kellett nézniük a nemi sztereotípiákkal”

– állítja, miközben folyamatos belső konfliktusok és sorozatos stábtagcserék jellemezték hivatalát.

Biden döntését az újraindulásról „felelőtlenségnek” nevezi:

Ez nem lehetett volna egyetlen ember egójának és ambíciójának kérdése.”

Ugyanakkor maga sem lépett volna közbe, mert attól tartott, árulónak vagy törtetőnek bélyegzik a párttársai és a szimpatizánsok.

Memoárjában Harris azt is tagadja, hogy tudatos összeesküvés lett volna Biden állapotának eltitkolására a közvélemény előtt, de elismeri:

81 évesen Joe elfáradt.”

Magyarázata szerint az akkori elnök jelölti vitában Trump ellen szenvedett vereségét az utazások sorozata okozta, ám az idővonalból látszik: Biden bőven pihent a fellépés előtt.

Nem ér a nevem

Bidenhez hasonlóan Harris is kerüli, hogy felelősséget vállaljon a demokraták borzalmas kormányzati teljesítményéért és az ezt követő, kudarcos választási kampányért. Az elemzők rámutatnak:

sem Biden, sem Harris nem vállalta magára nyíltan a vereség okait.

A könyvből egy olyan politikus képe rajzolódik ki, aki verhetetlen abban, ha másokat kell hibáztatnia, de képtelen arra, hogy önkritikát gyakoroljon.

***

Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP

