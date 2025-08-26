Ft
08. 26.
kedd
Republikánus Nemzeti Bizottság kampány Kamala Harris Demokrata Nemzeti Bizottság

A Demokrata Párt még mindig nyögi Kamala Harris méregdrága kampányát

2025. augusztus 26. 14:34

Minden idők legdrágább választási kampánya még mindig eszi a pénzt.

2025. augusztus 26. 14:34
null

A Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) 2025 első hat hónapjában több mint 15 millió dollárt fizetett Harris 2024-es kampányköltségeire – számolt be az Axios. 

A folyamatos kifizetések és a rossz adománygyűjtési számok miatt a DNC július végén 65 millió dollárral kevesebb készpénzzel rendelkezett, mint a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC).

A DNC-nek mindössze 15 millió dollárja volt, míg az RNC-nek – Trump és Vance alelnök adománygyűjtésének köszönhetően – 80 millió dollárja.

Egyes adományozók és magas rangú demokraták dühösek, hogy Harris kampánya 15 hét alatt példátlanul 1,5 milliárd dollárt költött, és mégis elvesztette mind a hét billegő államot. 

Egyes adományozók vonakodnak további pénzeket adni a DNC-nek, még akkor is, ha a párt a 2026-os félidős választásokra próbál átállni.

A demokraták arra kérték Harrist és csapatát, hogy szervezzenek több adománygyűjtő rendezvényt és hívjanak fel több adományozót, hogy segítséget kérjenek a kiadások fedezéséhez, de a volt alelnök környezete úgy véli, hogy ő már megtette a részét.

Nyitókép: Camille Cohen / AFP

