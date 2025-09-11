Ft
09. 11.
csütörtök
Hetilap
rendszer szükség tapasztalat rakéta elnök Volodimir Zelenszkij

Így képzeli el Zelenszkij a közös európai légvédelmet

2025. szeptember 11. 20:06

Az ukrán elnök úgy véli, hogy az orosz dróntámadásokra csak egy többrétegű és költséghatékony légvédelmi rendszer adhat valódi választ.

2025. szeptember 11. 20:06
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-oldalán osztotta meg az elképzeléseit arról, hogy milyen közös európai légvédelmet képzelne el. Zelenszkij szerint a kamikaze drónok elleni védekezésben nem a drága, ballisztikus rakéták jelentik a választ, hanem egy több szinten működő, költséghatékony és összehangolt rendszer. Mint fogalmazott,

Ukrajna már megszerezte ehhez a szükséges tapasztalatot, amelyet kész megosztani az európai partnerekkel.

Továbbá hangsúlyozta, hogy a Patriot, a SAMP/T és más hasonló rendszerek nem alkalmasak a drónok tömeges támadásainak elhárítására. Rámutatott, hogy egyetlen rakéta 2–3 millió dollárba kerül, miközben egy „shahed" vagy „gerany" drón legfeljebb 100 ezer dollárért előállítható. Hozzátette, amikor Oroszország napi 500-800 drónt vet be, ezeknek a fegyvereknek a bevetése fenntarthatatlan, így valódi eredményt csak egy komplex és gazdaságos stratégia biztosíthat.

Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna már felépített egy saját, többrétegű védelmi rendszert. Ez nemcsak a légvédelmi eszközökre támaszkodik, hanem mobil tűzcsoportokra, elfogó drónokra, repülőgépekre, helikopterekre és többszintű rádióelektronikai hadviselésre is. Hozzátette,

készek megosztani ezt a tudást a lengyel és más európai partnerekkel, mert szerinte közös erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy minden ország biztonságban tudhassa saját polgárait.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

 

Ízisz
2025. szeptember 11. 20:41 Szerkesztve
Z. " Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-oldalán osztotta meg az elképzeléseit arról, hogy milyen közös európai légvédelmet képzelne el. Ukrajna már megszerezte ehhez a szükséges tapasztalatot, amelyet kész megosztani az európai partnerekkel." Partnered neked Ursula... Az... Vele játszhatsz háborúsdit... Tömeggyilkos drogos náci háborús bűnös!!" 💯🖕❗
zsugabubus-2
2025. szeptember 11. 20:40
"Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna már felépített egy saját, többrétegű védelmi rendszert. " ROTFL. Vásári komédiás. Mindenki tudja, hogy a pénz és a know-how is amerikai/brit. ..és azzal együtt is lényegében hatástalan. Ukrajna ma a nagy nyugati fegyvergyártók kisérleti terepe, azok pedig igyekeznek mindent kifacsarni ebből a lehetőségből. Közben beledöglik egy nép? Nem számít, van mááááásik!
tasebi
2025. szeptember 11. 20:26 Szerkesztve
"készek megosztani ezt a tudást a lengyel és más európai partnerekkel" Milyen áron? Hogy Európa is hadviselő féllé válik a háborújukban és arra is kiterjesztik azt? Amit mondd, abban teljes mértékben igaza van. De amit ajánl, az nem szolgálná az európai polgárok biztonságát. Amit legfeljebb most csak ukrán drónok veszélyeztetnek.
Zsolt75
2025. szeptember 11. 20:24 Szerkesztve
Meg aztán azt is lehetne, hogy lenyugszol, megállapodsz az oroszokkal, és a kutya se fog bántani (csak a "néped", jogosan beleznének ki) Egyébként ezzel kellett volna kezdeni, még a krím is ukrajnáé lehetne, ha nem lóbálják be, hogy szevasztopol nato támaszpont lesz ..
