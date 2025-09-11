Így képzeli el Zelenszkij a közös európai légvédelmet

Fény derült a nagy titokra: ezért nem lenne jó a háború gyors lezárása Zelenszkij számára
Komoly kihívója akadt az ukrán elnöknek.
Az ukrán elnök úgy véli, hogy az orosz dróntámadásokra csak egy többrétegű és költséghatékony légvédelmi rendszer adhat valódi választ.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-oldalán osztotta meg az elképzeléseit arról, hogy milyen közös európai légvédelmet képzelne el. Zelenszkij szerint a kamikaze drónok elleni védekezésben nem a drága, ballisztikus rakéták jelentik a választ, hanem egy több szinten működő, költséghatékony és összehangolt rendszer. Mint fogalmazott,
Ukrajna már megszerezte ehhez a szükséges tapasztalatot, amelyet kész megosztani az európai partnerekkel.
Továbbá hangsúlyozta, hogy a Patriot, a SAMP/T és más hasonló rendszerek nem alkalmasak a drónok tömeges támadásainak elhárítására. Rámutatott, hogy egyetlen rakéta 2–3 millió dollárba kerül, miközben egy „shahed” vagy „gerany” drón legfeljebb 100 ezer dollárért előállítható. Hozzátette, amikor Oroszország napi 500-800 drónt vet be, ezeknek a fegyvereknek a bevetése fenntarthatatlan, így valódi eredményt csak egy komplex és gazdaságos stratégia biztosíthat.
Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna már felépített egy saját, többrétegű védelmi rendszert. Ez nemcsak a légvédelmi eszközökre támaszkodik, hanem mobil tűzcsoportokra, elfogó drónokra, repülőgépekre, helikopterekre és többszintű rádióelektronikai hadviselésre is. Hozzátette,
készek megosztani ezt a tudást a lengyel és más európai partnerekkel, mert szerinte közös erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy minden ország biztonságban tudhassa saját polgárait.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
