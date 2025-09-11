Így képzeli el Zelenszkij a közös európai légvédelmet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-oldalán osztotta meg az elképzeléseit arról, hogy milyen közös európai légvédelmet képzelne el. Zelenszkij szerint a kamikaze drónok elleni védekezésben nem a drága, ballisztikus rakéták jelentik a választ, hanem egy több szinten működő, költséghatékony és összehangolt rendszer. Mint fogalmazott,

Ukrajna már megszerezte ehhez a szükséges tapasztalatot, amelyet kész megosztani az európai partnerekkel.

Továbbá hangsúlyozta, hogy a Patriot, a SAMP/T és más hasonló rendszerek nem alkalmasak a drónok tömeges támadásainak elhárítására. Rámutatott, hogy egyetlen rakéta 2–3 millió dollárba kerül, miközben egy „shahed” vagy „gerany” drón legfeljebb 100 ezer dollárért előállítható. Hozzátette, amikor Oroszország napi 500-800 drónt vet be, ezeknek a fegyvereknek a bevetése fenntarthatatlan, így valódi eredményt csak egy komplex és gazdaságos stratégia biztosíthat.

Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna már felépített egy saját, többrétegű védelmi rendszert. Ez nemcsak a légvédelmi eszközökre támaszkodik, hanem mobil tűzcsoportokra, elfogó drónokra, repülőgépekre, helikopterekre és többszintű rádióelektronikai hadviselésre is. Hozzátette,