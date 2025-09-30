Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
FOX Business Youtube Trump győzelem

Hoppá: a YouTube is fizet egy rakás pénzt Donald Trumpnak

2025. szeptember 30. 11:46

A népszerű videómegosztó portál elképesztő összeggel hajlandó vezekelni azért, mert korábban felfüggesztette az elnök oldalát.

2025. szeptember 30. 11:46
null

Donald Trump volt amerikai elnök újabb győzelmet aratott a technológiai óriások felett: 

a YouTube 24,5 millió dolláros kártérítést fizet neki a 2021. január 6-i Capitolium ostroma után történt fióktiltás miatt. 

A megállapodással az Alphabet tulajdonában álló videómegosztó lett az utolsó a nagy közösségimédia-platformok közül, amelyek peren kívül rendezték a Trumppal szembeni vitát – írta meg a FOX Business.

A bírósági iratok szerint a kártérítés 22 millió dollárját Trump nevében a National Mall Alapítvány kapja, amely a Fehér Ház új állami báltermének építését támogatja. A fennmaradó 2,5 millió dollárt több felperes között osztják szét, köztük a Conservative Union szervezet, Naomi Wolf írónő és további magánszemélyek.

Ezt is ajánljuk a témában

A megállapodás egy sor nagy visszhangot kiváltó per lezárását jelenti: 

a Meta korábban 25 millió, míg az X (korábbi Twitter) 10 millió dolláros összeget fizetett Trumpnak. 

A YouTube 2021. január 12-én függesztette fel Trump csatornáját erőszakra buzdításra hivatkozva, majd 2023 márciusában állította vissza. Trump jogi csapata szerint a tiltás alkotmányellenes volt és sértette a szólásszabadságot.

A FOX Business szerint a tárgyalások során még Trump floridai Mar-a-Lago birtokán is zajlott közvetítés, ahol Sundar Pichai Google-vezérigazgató és Sergey Brin társalapító is megjelent. Trump ügyvédje, John P. Coale úgy fogalmazott: 

az egyezségek felgyorsítását az elnök visszatérése a Fehér Házba tette lehetővé. 

„Ha nem választották volna újra, ezer évig húzódna a bírósági eljárás” – mondta.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lionel BONAVENTURE / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!