Hoppá: a YouTube is fizet egy rakás pénzt Donald Trumpnak

Donald Trump volt amerikai elnök újabb győzelmet aratott a technológiai óriások felett:
a YouTube 24,5 millió dolláros kártérítést fizet neki a 2021. január 6-i Capitolium ostroma után történt fióktiltás miatt.
A megállapodással az Alphabet tulajdonában álló videómegosztó lett az utolsó a nagy közösségimédia-platformok közül, amelyek peren kívül rendezték a Trumppal szembeni vitát – írta meg a FOX Business.
A bírósági iratok szerint a kártérítés 22 millió dollárját Trump nevében a National Mall Alapítvány kapja, amely a Fehér Ház új állami báltermének építését támogatja. A fennmaradó 2,5 millió dollárt több felperes között osztják szét, köztük a Conservative Union szervezet, Naomi Wolf írónő és további magánszemélyek.
A megállapodás egy sor nagy visszhangot kiváltó per lezárását jelenti:
a Meta korábban 25 millió, míg az X (korábbi Twitter) 10 millió dolláros összeget fizetett Trumpnak.
A YouTube 2021. január 12-én függesztette fel Trump csatornáját erőszakra buzdításra hivatkozva, majd 2023 márciusában állította vissza. Trump jogi csapata szerint a tiltás alkotmányellenes volt és sértette a szólásszabadságot.
A FOX Business szerint a tárgyalások során még Trump floridai Mar-a-Lago birtokán is zajlott közvetítés, ahol Sundar Pichai Google-vezérigazgató és Sergey Brin társalapító is megjelent. Trump ügyvédje, John P. Coale úgy fogalmazott:
az egyezségek felgyorsítását az elnök visszatérése a Fehér Házba tette lehetővé.
„Ha nem választották volna újra, ezer évig húzódna a bírósági eljárás” – mondta.
