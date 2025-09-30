Hoppá: a YouTube is fizet egy rakás pénzt Donald Trumpnak

Donald Trump volt amerikai elnök újabb győzelmet aratott a technológiai óriások felett:

a YouTube 24,5 millió dolláros kártérítést fizet neki a 2021. január 6-i Capitolium ostroma után történt fióktiltás miatt.

A megállapodással az Alphabet tulajdonában álló videómegosztó lett az utolsó a nagy közösségimédia-platformok közül, amelyek peren kívül rendezték a Trumppal szembeni vitát – írta meg a FOX Business.

A bírósági iratok szerint a kártérítés 22 millió dollárját Trump nevében a National Mall Alapítvány kapja, amely a Fehér Ház új állami báltermének építését támogatja. A fennmaradó 2,5 millió dollárt több felperes között osztják szét, köztük a Conservative Union szervezet, Naomi Wolf írónő és további magánszemélyek.