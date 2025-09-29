Ezt nem láttuk jönni: még Magyarországnak is keresztbe tehet Trump ezzel a régi ötletével

Örömujjongásban törtek ki az ukránok: mindenkit meg fog lepni Orbán a következő húzásával
Még Donald Trump nyomására sem fogja megváltoztatni a véleményét a magyar miniszterelnök.
Egy újabb vámot említett az amerikai elnök.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Truth Social-oldalán jelentette be, hogy százszázalékos vám bevezetését tervezi minden olyan filmre, amit nem az Egyesült Államokban gyártottak – számolt be a hírről a CNN.
Mint kiderült, a százszázalékos vámot nem először lengeti be az amerikai elnök, korábban már májusban is kiírt egy hasonló tervet.
Trump nem részletezte, hogy mikor vagy hogyan léphet életbe a vám.
Amennyiben az amerikai elnök beváltja a fenyegetését, ez lesz az első alkalom, hogy lényegében egy szolgáltatásra vet ki vámot, nem pedig egy nyersanyagra.
Trump többek között azzal érvelt, hogy más országok olyan adókedvezményeket kínálnak, amelyek külföldre vonzzák a filmeseket. Ez a vám Magyarország szempontjából is kedvezőtlen lenne.
Nyitókép: Victor J. Blue / POOL / AFP