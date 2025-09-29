Ezt nem láttuk jönni: még Magyarországnak is keresztbe tehet Trump ezzel a régi ötletével

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Truth Social-oldalán jelentette be, hogy százszázalékos vám bevezetését tervezi minden olyan filmre, amit nem az Egyesült Államokban gyártottak – számolt be a hírről a CNN.

Mint kiderült, a százszázalékos vámot nem először lengeti be az amerikai elnök, korábban már májusban is kiírt egy hasonló tervet.

Trump nem részletezte, hogy mikor vagy hogyan léphet életbe a vám.

Amennyiben az amerikai elnök beváltja a fenyegetését, ez lesz az első alkalom, hogy lényegében egy szolgáltatásra vet ki vámot, nem pedig egy nyersanyagra.

Trump többek között azzal érvelt, hogy más országok olyan adókedvezményeket kínálnak, amelyek külföldre vonzzák a filmeseket. Ez a vám Magyarország szempontjából is kedvezőtlen lenne.