09. 29.
hétfő
Magyarország Donald Trump ötlet film vám Egyesült Államok

Ezt nem láttuk jönni: még Magyarországnak is keresztbe tehet Trump ezzel a régi ötletével

2025. szeptember 29. 16:02

Egy újabb vámot említett az amerikai elnök.

2025. szeptember 29. 16:02
null

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Truth Social-oldalán jelentette be, hogy százszázalékos vám bevezetését tervezi minden olyan filmre, amit nem az Egyesült Államokban gyártottak – számolt be a hírről a CNN.

Mint kiderült, a százszázalékos vámot nem először lengeti be az amerikai elnök, korábban már májusban is kiírt egy hasonló tervet.

Trump nem részletezte, hogy mikor vagy hogyan léphet életbe a vám.

Amennyiben az amerikai elnök beváltja a fenyegetését, ez lesz az első alkalom, hogy lényegében egy szolgáltatásra vet ki vámot, nem pedig egy nyersanyagra.

Trump többek között azzal érvelt, hogy más országok olyan adókedvezményeket kínálnak, amelyek külföldre vonzzák a filmeseket. Ez a vám Magyarország szempontjából is kedvezőtlen lenne.

Nyitókép: Victor J. Blue / POOL / AFP

NeMá
2025. szeptember 29. 17:13 Szerkesztve
Szerintem ez is csak HollyWoodra veszélyes! Nem hiszem, hogy csak fele annyiba kerül itt mint ott! Beárazzák és kész, drágább lesz a mozijegy!
canadian-deplorable
2025. szeptember 29. 17:10
Trump sok jó dolgot csinál, de a vám politikája hosszú távon katasztrofális eredményeket fog produkálni. A világ megtanul Amerikát megkerülve funkcionálni. Amerika egyedül fog maradni és kiesik a globális kereskedelemből.
frankie-bunn
2025. szeptember 29. 16:54
de, láttuk jönni, b+ Mandiner, már volt róla szó...
masikhozzaszolo
2025. szeptember 29. 16:50
Oszkár sztárboxol.
