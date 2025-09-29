Egy lépéssel közelebb a békéhez: Benjamin Netanjahu elfogadta Donald Trump béketervét

az izraeli miniszterelnök kifejezte „mély sajnálatát” a rakétacsapás miatt, amely megsértette Katar szuverenitását.

Megerősítette, hogy Izrael ilyesmit a jövőben nem ismétel meg. A résztvevők elfogadták Trump javaslatát. Trump dicsérte mindkét vezetőt a békéért és biztonságért tett lépéseik miatt.

Trump a sajtótájékoztatón ugyanakkor azt is kijelentette, hogy amennyiben a Hamász nem fogadja el a mostani ajánlatot, Izraelnek joga lesz folytatni a terrorszervezet megsemmisítését, és ebben számíthat az Egyesült Államok teljes támogatására. Netanjahu továbbra is „egyértelműen ellenzi a palesztin állam létrehozását” – tette hozzá Trump.

Az amerikai elnök újra elítélte azokat az országokat, amelyek a közelmúltban elismerték a palesztin államot.

A találkozó optimista hangvételű volt, de a megvalósítás még mindig bizonytalan. Trump „nagyon magabiztos” a gázai béke ügyében, de a régió instabilitása további kihívásokat jelent. Ezzel kapcsolatban Trump úgy véli, hogy Irán egy napon csatlakozni fog az Ábrahám-egyezményhez. Az elnök azt mondta, hogy a béke megteremtése nem lesz könnyű feladat, de „túl sok élet forog kockán”, hogy ne próbálkozzanak meg vele. Trump szerint Netanjahu tudja, hogy eljött az idő. Most itt az ideje, hogy a Hamász elfogadja a feltételeket – tette hozzá.