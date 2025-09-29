Ft
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
béke Benjamin Netanjahu Donald Trump Izrael Hamász közel-kelet

Egy lépéssel közelebb a békéhez: Benjamin Netanjahu elfogadta Donald Trump béketervét

2025. szeptember 29. 21:23

Most a Hamász térfelén pattog a labda.

2025. szeptember 29. 21:23
null

Donald Trump hétfőn a Fehér Házban fogadta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy a gázai konfliktus lezárásáról tárgyaljanak. A két vezető hosszas megbeszélést folytatott, amelynek végén, több mint egyórás késéssel, de nagy várakozás közepette kezdték el a sajtótájékoztatójukat.

Trump azonnal optimistán nyilatkozott, szerinte a megállapodás „már nagyon közel van”, és hozzátette, hogy a mai egy „történelmi nap”. Trump hangsúlyozta, hogy a tárgyalások érintették a gázai háború végét, Iránt, a kereskedelmet, az Ábrahám-egyezményeket, valamint a „Közel-Kelet békéjének szélesebb képét”.

Dolgozunk Bibi Netanjahuval a Közel-Kelet békéjéért. Ez potenciálisan a civilizáció egyik legnagyobb napja lehet”

– fogalmazott Trump, aki köszönetet mondott izraeli kollégájának a terv elfogadásáért.

Trump béketervének kulcselemei

A Fehér Ház a találkozó alatt közzétett egy részletes, 21 pontból álló tervet a „gázai konfliktus lezárására”. A javaslatot Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Trump korábbi közel-keleti tanácsadója dolgozta ki, és a múlt heti ENSZ-közgyűlésen már bemutatták arab és muszlim országok vezetőinek.

A terv főbb pontjai a Reuters jelentése szerint a következők:

  • Azonnali tűzszünet: Ha mindkét oldal elfogadja a javaslatot, a háború azonnal véget ér, minden katonai művelet – beleértve a légi és tüzérségi bombázásokat – azonnal felfüggesztésre kerül.
  • Izrael garanciái: Izrael nem nyeri el vagy foglalja el Gázát, és senkit sem kényszerítenek távozásra. Aki el akarja hagyni az övezetet, szabadon megteheti, és szabadon visszatérhet.
  • Túszok szabadon engedése: Izrael elfogadása után 72 órán belül minden megmaradt túsz – élő és halott – visszatér. Trump megerősítette, hogy a terv szerint a Hamász 72 órán belül kiadná az összes foglyot, ha elfogadják a megállapodást.
  • Izraeli visszavonulás: Minden fél megállapodik egy ütemtervben az izraeli erők fokozatos kivonulásáról Gázából.
  • Gazdasági újjáépítés: Trump gazdasági fejlesztési tervet indít „Gáza újjáépítésére és revitalizálására”.
  • Palesztin–izraeli dialógus: Az Egyesült Államok párbeszédet kezdeményez Izrael és a palesztinok között egy „békés és virágzó együttélés politikai horizontjának” megállapítására.
  • Stabilizáló erő: Az USA arab és nemzetközi partnerekkel együttműködve ideiglenes nemzetközi stabilizáló erőt alakíthat ki, amely azonnal bevethető Gázában.
  • Amnesztia és kivonulás: A békés együttélésre elkötelezett Hamász-tagok amnesztiát kapnak, ha leadják fegyvereiket. Aki távozni kíván Gázából, biztonságos átjárót kap fogadó országokba.
  • Foglyok cseréje: Miután minden túsz szabadon engedésre kerül, Izrael 250 életfogytiglanra ítélt foglyot, valamint 1700, 2023. október 7. után letartóztatott gázai lakost enged szabadon.
  • Segélyek biztosítása: A segélyek szállítása és elosztása akadálytalanul folyik az ENSZ-en keresztül.
  • Kormányzás: A Hamász és más frakciók nem játszhatnak szerepet Gáza kormányzásában, sem közvetlenül, sem közvetve. Az övezetet átmeneti, technokratikus, apolitikus palesztin bizottság irányítja, amely a napi közszolgáltatásokat és önkormányzati feladatokat látja el. Ezt a „Béke Tanács” nevű új nemzetközi átmeneti testület felügyeli, amelynek élén Donald Trump áll, tagjai között pedig más államfők, többek között Tony Blair volt brit miniszterelnök is szerepel.

Trump kiemelte, hogy „sok országgal” egyeztetett a tervről, beleértve Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetőit, akik „nagyon aktívan részt vettek”. „Hallom, hogy a Hamász is szeretné ezt megvalósítani” – tette hozzá.

Új fejezet a közel-keleti kapcsolatokban

A Fehér Ház hivatalos közleménye megerősítette, hogy Trump, Netanjahu és Mohammed bin Abdulrahman al-Thani katari miniszterelnök telefonon egyeztettek. A hívás során Netanjahu bocsánatot kért a hónap eleji izraeli támadások miatt, amelyek Doha ellen irányultak. A közlemény szerint

az izraeli miniszterelnök kifejezte „mély sajnálatát” a rakétacsapás miatt, amely megsértette Katar szuverenitását.

Megerősítette, hogy Izrael ilyesmit a jövőben nem ismétel meg. A résztvevők elfogadták Trump javaslatát. Trump dicsérte mindkét vezetőt a békéért és biztonságért tett lépéseik miatt.

Trump a sajtótájékoztatón ugyanakkor azt is kijelentette, hogy amennyiben a Hamász nem fogadja el a mostani ajánlatot, Izraelnek joga lesz folytatni a terrorszervezet megsemmisítését, és ebben számíthat az Egyesült Államok teljes támogatására. Netanjahu továbbra is „egyértelműen ellenzi a palesztin állam létrehozását” – tette hozzá Trump.

Az amerikai elnök újra elítélte azokat az országokat, amelyek a közelmúltban elismerték a palesztin államot.

A találkozó optimista hangvételű volt, de a megvalósítás még mindig bizonytalan. Trump „nagyon magabiztos” a gázai béke ügyében, de a régió instabilitása további kihívásokat jelent. Ezzel kapcsolatban Trump úgy véli, hogy Irán egy napon csatlakozni fog az Ábrahám-egyezményhez. Az elnök azt mondta, hogy a béke megteremtése nem lesz könnyű feladat, de „túl sok élet forog kockán”, hogy ne próbálkozzanak meg vele. Trump szerint Netanjahu tudja, hogy eljött az idő. Most itt az ideje, hogy a Hamász elfogadja a feltételeket – tette hozzá.

Netanjahu elmondta, hogy a mai találkozó nemcsak a gázai háború befejezéséhez, hanem a közel-keleti béke megteremtéséhez is fontos lépés. „Támogatom a gázai háború befejezésére irányuló tervet” – mondta. Az izraeli miniszterelnök szerint a terv biztosítaná, hogy Izrael ne legyen többé a Hamász fenyegetése alatt. 

Netanjahu köszönetet mondott az izraeli katonáknak, akik szerinte „mint az oroszlánok” küzdenek a „barbárság” ellen. „Ha a Hamász elutasítja az ön tervét, elnök úr, vagy ha látszólag elfogadják, de aztán mindent megtesznek annak megakadályozására, akkor Izrael egyedül fogja befejezni a munkát” – tette hozzá.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

