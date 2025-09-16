Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kirk Tyler Robinson Zinn gyilkosság merénylet

Hatalmas fordulat jöhet a Kirk-gyilkosság ügyben: segítséget kapott Tyler Robinson

2025. szeptember 16. 21:01

Egy 71 éves férfit az igazságszolgáltatás akadályozása miatt vettek őrizetbe.

2025. szeptember 16. 21:01
null

Az amerikai Breitbart értesülései szerint az idős férfi, akit először letartóztattak a Kirk elleni lövöldözés után, beismerte, hogy el akarta terelni a rendőrség figyelmét az igazi elkövetőről, Tyler Robinsonról.

Ezt is ajánljuk a témában

A 71 éves férfi, akit először letartóztattak Charlie Kirk meglövése után, állítólag beismerte: azért viselkedett úgy, hogy elterelje a rendőrök figyelmét a valódi merénylőről.

Ezt is ajánljuk a témában

A 71 éves George Zinnről egy videó is készült, amin bilincsben vezetik el a lövöldözés helyszínéről körülbelül egy órával a lövöldözés után. Ez sokakat arra a téves következtetésre juttatott, hogy ő volt a lövöldöző, vagyis az elkövetőt már elfogták. 

Azonban a utahi FOX hírcsatorna jelentése szerint Zinnt nem a merénylet, hanem az igazságszolgáltatás akadályozása miatt vették őrizetbe.

A rendőrségi dokumentumok alapján Zinnt akkor tartóztatták le, amikor állítólag ezt kiabálta:

Én lőttem le! Most lőjetek le engem!”

Ezután a rendőrség bevitte az idős urat az őrőrsre, ahol Zinn állítólag beismerte: az egész színlelt akciója célja az volt, hogy elvonja a figyelmet az igazi elkövetőről. Ennek következményeként a Utah megyei börtönbe szállították, és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt emeltek vádat ellene. Közben érkezett a hír, hogy maga Robinson ellen is vádat emeltek, amely értelmében akár halálra is ítélhetik. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: X / The Calvin Coolidge Project

***


 

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. szeptember 16. 21:25
Bravo Judas !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!