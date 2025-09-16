Hatalmas fordulat jöhet a Kirk-gyilkosság ügyben: segítséget kapott Tyler Robinson

Most érkezett: elkaphatták az amerikai merénylőt (VIDEÓ)
A hatóságok, köztük az FBI is vizsgálja a történteket.
Egy 71 éves férfit az igazságszolgáltatás akadályozása miatt vettek őrizetbe.
Az amerikai Breitbart értesülései szerint az idős férfi, akit először letartóztattak a Kirk elleni lövöldözés után, beismerte, hogy el akarta terelni a rendőrség figyelmét az igazi elkövetőről, Tyler Robinsonról.
A 71 éves férfi, akit először letartóztattak Charlie Kirk meglövése után, állítólag beismerte: azért viselkedett úgy, hogy elterelje a rendőrök figyelmét a valódi merénylőről.
A 71 éves George Zinnről egy videó is készült, amin bilincsben vezetik el a lövöldözés helyszínéről körülbelül egy órával a lövöldözés után. Ez sokakat arra a téves következtetésre juttatott, hogy ő volt a lövöldöző, vagyis az elkövetőt már elfogták.
Azonban a utahi FOX hírcsatorna jelentése szerint Zinnt nem a merénylet, hanem az igazságszolgáltatás akadályozása miatt vették őrizetbe.
A rendőrségi dokumentumok alapján Zinnt akkor tartóztatták le, amikor állítólag ezt kiabálta:
Én lőttem le! Most lőjetek le engem!”
Ezután a rendőrség bevitte az idős urat az őrőrsre, ahol Zinn állítólag beismerte: az egész színlelt akciója célja az volt, hogy elvonja a figyelmet az igazi elkövetőről. Ennek következményeként a Utah megyei börtönbe szállították, és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt emeltek vádat ellene. Közben érkezett a hír, hogy maga Robinson ellen is vádat emeltek, amely értelmében akár halálra is ítélhetik.
A 22 éves férfi ellen kedden aljas indokból elkövetett gyilkosság, fegyverrel elkövetett bűncselekmény és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt emeltek vádat.
