Hatalmas fordulat jöhet a Kirk-gyilkosság ügyben: segítséget kapott Tyler Robinson

Azonban a utahi FOX hírcsatorna jelentése szerint Zinnt nem a merénylet, hanem az igazságszolgáltatás akadályozása miatt vették őrizetbe.

A rendőrségi dokumentumok alapján Zinnt akkor tartóztatták le, amikor állítólag ezt kiabálta:

Én lőttem le! Most lőjetek le engem!”

Ezután a rendőrség bevitte az idős urat az őrőrsre, ahol Zinn állítólag beismerte: az egész színlelt akciója célja az volt, hogy elvonja a figyelmet az igazi elkövetőről. Ennek következményeként a Utah megyei börtönbe szállították, és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt emeltek vádat ellene. Közben érkezett a hír, hogy maga Robinson ellen is vádat emeltek, amely értelmében akár halálra is ítélhetik.