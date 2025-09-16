Ft
Magyarország EU uniós források Románia agrár

Hat ország jutott EU-s forrásokhoz, az egyik Magyarország – hivatalos

2025. szeptember 16. 10:42

A támogatás hat ország – köztük Magyarország – mezőgazdasági termelőit érinti, akik részesülnek az EU csaknem 50 millió eurós keretéből.

2025. szeptember 16. 10:42
null

A Jurnalul National szerint a romániai gazdák 11,5 millió euró uniós támogatást kapnak a tavaszi fagyok okozta veszteségek kompenzálására: ez a második legnagyobb összeg Lengyelország után.

A beszámoló alapján

a támogatás hat ország – köztük Magyarország – mezőgazdasági termelőit érinti, akik szintén részesülnek az EU csaknem 50 millió eurós keretéből.

Georgiana Teodorescu EP-képviselő hangsúlyozta, sürgős segítségre van szükségük az extrém időjárási károk miatt.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Agricola
2025. szeptember 16. 11:42
Bakfitty ahhoz képest, hogy meghaladta a félmilliárd eurót Magyarország büntetése, amit az Európai Bizottságtól kapott, miután a magyar kormány több mint négy éve nem igazítja az uniós joghoz a hazai menekültügyi szabályozást. Németország, amelyik most ugyanezt teszi az uniós joggal, nincs megbüntetve.
Válasz erre
1
1
bagoly-29
2025. szeptember 16. 11:26
Nesze semmi fogd meg jól!
Válasz erre
2
0
herden100
2025. szeptember 16. 10:58
Helyes
Válasz erre
1
0
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 16. 10:44
Ezek pont olyanok mint egy bántalmazó kapcsolatban a bántalmazó fél.
Válasz erre
4
0
