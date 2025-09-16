Hat ország jutott EU-s forrásokhoz, az egyik Magyarország – hivatalos

Végre áttörés történt Magyarországon: csak úgy özönlenek az eurómilliárdok hazánkba
Szijjártó Péter szerint mindez a brüsszeli vezetési hibák ellenére történt.
A támogatás hat ország – köztük Magyarország – mezőgazdasági termelőit érinti, akik részesülnek az EU csaknem 50 millió eurós keretéből.
A Jurnalul National szerint a romániai gazdák 11,5 millió euró uniós támogatást kapnak a tavaszi fagyok okozta veszteségek kompenzálására: ez a második legnagyobb összeg Lengyelország után.
A beszámoló alapján
a támogatás hat ország – köztük Magyarország – mezőgazdasági termelőit érinti, akik szintén részesülnek az EU csaknem 50 millió eurós keretéből.
Georgiana Teodorescu EP-képviselő hangsúlyozta, sürgős segítségre van szükségük az extrém időjárási károk miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó Péter szerint mindez a brüsszeli vezetési hibák ellenére történt.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.