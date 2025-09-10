Ft
Uithoorn demonstráció rendőrség tömeg Geert Wilders migráció bevándorló Hollandia Amszterdam bevándorlás

Fellázadtak Hollandiában: egyre többen tiltakoznak a migránstáborok létesítése ellen

2025. szeptember 10. 22:38

Az Amszterdam melletti Uithoorn településen még a városházára is megpróbáltak behatolni a tiltakozók.

2025. szeptember 10. 22:38
null

A holland rendőrség feloszlatott egy mintegy kétszázfős demonstrációt az Amszterdam melletti Uithoorn településen, ahol a két, megépíteni tervezett menekültszállás ellen tiltakozók megpróbáltak behatolni a városházára – írta a helyi hatóságok közlései alapján a Dutchnews hírportál szerdán.

A tüntetők egy csoportja a keddi tiltakozás során megpróbált behatolni az uithoorni városházára is, ahol éppen bizottsági ülés folyt a menekültügyi helyzetről.

A polgármester és az alpolgármesterek hiába próbálták párbeszéddel megoldani a helyzetet, a rendőrség végül kénytelen volt gumibottal szétoszlatni a tömeget, noha senkit nem vettek őrizetbe a résztvevők közül.

Uithoornban tavaly novemberben döntöttek arról, hogy menekültszállót alakítanak ki egy kereskedelmi épületben,

idén tavasszal pedig a vele szomszédos Amstelveen vezetése is hasonló tervet hagyott jóvá. Ezek a döntések váltottak ki tiltakozást a helyi lakosság körében.

Hollandiában az utóbbi hónapokban több városban is tartottak hasonló megmozdulásokat, amelyeken többször megjelent a bevándorlásellenes Szabadságpárt vezetője, Geert Wilders is. A pártvezető júliusban például Zwolle városban szólította fel a tiltakozókat a demonstráció folytatására, miután a helyi tanács jóváhagyta négyszáz menekült befogadását egy újonnan épülő lakónegyedben.

(MTI)

A nyitóképen Geert Wilders. Fotó: Thomas COEX / AFP

herden100
2025. szeptember 10. 23:45
youtube.com/shorts/JzMP8xOOIMc?si=73vwGs59qJLtMeOr youtube.com/shorts/ZkkRBd_AvXQ?si=lZVDHHTiRoKD7cy3 youtube.com/shorts/DNcmVh_AZeA?si=PJqMhHZX16uDfSaJ
Válasz erre
0
0
Mindenhova
2025. szeptember 10. 23:37
Fellázdtak... Hányan? Négyen? Végülis az már tömeg. A nyugat már bírkákból áll. Lefőtt a kávé. Mondjuk én nem bánom.
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2025. szeptember 10. 23:32
A Gonosz Zorbán a hibás. Meg Putyin. Mer' átmosta az agyát a hollandoknak... :-)
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2025. szeptember 10. 23:14 Szerkesztve
Hollandia úgy 1.milió migránst fogadott be, De még mindig jönnek,.több ,és több , lakóhely kell Ezért ,betagoznák a őslakosok közé ,holott a együttélés, szinte lehetetlen ,és a 400 fő meg követeléssel is ,állna elő ,mecset, halal étel , Vallásgyakorlás ( müezzim , imám ,burka ) Gyorsan apasztaná, apolgármesteri költségvetést Bizonyosan Liberális a polgármester aki nem tudja mit csinál a településen.. ha megvalósul! Hallgasson a szavazóira ..mert bukik
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!