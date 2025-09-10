Fellázadtak Hollandiában: egyre többen tiltakoznak a migránstáborok létesítése ellen

A holland rendőrség feloszlatott egy mintegy kétszázfős demonstrációt az Amszterdam melletti Uithoorn településen, ahol a két, megépíteni tervezett menekültszállás ellen tiltakozók megpróbáltak behatolni a városházára – írta a helyi hatóságok közlései alapján a Dutchnews hírportál szerdán.

A tüntetők egy csoportja a keddi tiltakozás során megpróbált behatolni az uithoorni városházára is, ahol éppen bizottsági ülés folyt a menekültügyi helyzetről.

A polgármester és az alpolgármesterek hiába próbálták párbeszéddel megoldani a helyzetet, a rendőrség végül kénytelen volt gumibottal szétoszlatni a tömeget, noha senkit nem vettek őrizetbe a résztvevők közül.

Uithoornban tavaly novemberben döntöttek arról, hogy menekültszállót alakítanak ki egy kereskedelmi épületben,

idén tavasszal pedig a vele szomszédos Amstelveen vezetése is hasonló tervet hagyott jóvá. Ezek a döntések váltottak ki tiltakozást a helyi lakosság körében.