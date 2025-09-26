Ez van, Brüsszel a háborúban álló Ukrajnától kér segítséget

Itt a videó: magyar felirattal megnézheti, Trump hogyan védte meg Magyarországot
Az amerikai elnök szerint nem fair minket hibáztatni az orosz energiafüggőség miatt.
Az európai drónvédő fal kiépítésében számítanak Kijevre.
Ukrajna védelmi minisztere péntek reggel egy találkozón beszámol az EU legfőbb védelmi tisztviselőjének és az érintett kormányoknak egy olyan rendszer telepítéséről, amely az oroszországi dróntámadások hullámait feltartóztatja – írja az Euractiv.
Kijev az orosz invázió kezdete óta úttörő szerepet játszik a drónok innovációjában, a pilóta nélküli légi járművek pedig ma már kulcsfontosságú eszközök az orosz támadásokra adott válaszban. Ezért kritikus fontosságú Ukrajna nézőpontja, aminek következtében Andrius Kubilius védelmi biztos pénteken tíz kelet-európai ország képviselőinek részvételével telefonhívást hív össze.
A Bizottság meghívta Denisz Smihal ukrán védelmi minisztert, hogy csatlakozzon egy „frontvonalbeli országokkal” folytatott telefonhíváshoz és meghallgassák, „milyen képességekkel rendelkezik, és hogy merítsenek-e ebből ihletet vagy sem” – mondta az EU végrehajtó szervének szóvivője.
A telefonhívásban Bulgária, Dánia, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Ukrajna, valamint Szlovákia is részt vesz – közölte a Bizottság. Az nem világos, hogy Magyarország részt vesz-e a megbeszélésen.
A NATO műszaki tisztviselői is csatlakoznak a megbeszéléshez.
Meg kell értenünk, hogy hiányoznak a drónok felderítésére szolgáló képességeink”
– állapította meg Kubilius az Euractiv napi védelmi hírlevelének, a FIREPOWER-nek a bemutatóján kedden, és gyors előrelépést ígért egy drónos védelmi fal kiépítésében.
Márciusban Alekszandr Kamisin ukrán elnöki tanácsadó azt mondta, hogy az ország gyártói évente több mint 5 millió első személyű nézetű drónt tudnak gyártani, amelyek részletes videóközvetítést biztosítanak az operátoroknak.
Ukrajna messze megelőzi az összes európai NATO-országot a drónok és különösen a drónok elleni technológia terén”
– fogalmazott Carlo Masala, a müncheni Német Fegyveres Erők Egyetemének Hírszerzési és Biztonsági Tanulmányok Központjának vezetője. Masala szerint az ukrán dróngyártók szakértelmet tudnak biztosítani az Oroszországból származó zavaró és hamisító technológiák mérsékléséhez.
A Bizottság ezen a héten kijelentette, hogy a fővárosok támogathatják a drónfalat a 19 országnak kiosztott 150 milliárd eurós SAFE-kölcsönökön keresztül, és igénybe vehetik az 1,5 milliárd eurós EDIP-programot, amelyről még folynak a tárgyalások.
Masala szerint Ukrajnának közvetlen uniós támogatást kellene kapnia a termelés növelése és a drónfalhoz való hozzájárulás érdekében.
Kijev másik módja a részvételre az lenne, ha az EU-ban indítana termelést.
Júniusban Dánia megállapodást írt alá Kijevvel, amely lehetővé teszi az ukrán védelmi vállalatok számára, hogy gyártósorokat nyissanak az országban, 1,4 milliárd eurós beruházással kezdve. Volodimir Zelenszkij elnök szerdán az ENSZ New York-i közgyűlésén szintén bejelentette, hogy az ország feloldja az orosz invázió után bevezetett fegyverkiviteli tilalmat, ami lehetővé teheti az ukrán gyártású drónok exportját. „Olyan gyártósorok lennének, amelyek Oroszország számára elérhetetlenek lennének. Annak a lehetősége, hogy maguk az oroszok Romániában vagy Németországban dróngyártó létesítményt támadjanak meg, meglehetősen valószínűtlen”.
