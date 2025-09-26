Ez van, Brüsszel a háborúban álló Ukrajnától kér segítséget

Ukrajna védelmi minisztere péntek reggel egy találkozón beszámol az EU legfőbb védelmi tisztviselőjének és az érintett kormányoknak egy olyan rendszer telepítéséről, amely az oroszországi dróntámadások hullámait feltartóztatja – írja az Euractiv.

Kijev az orosz invázió kezdete óta úttörő szerepet játszik a drónok innovációjában, a pilóta nélküli légi járművek pedig ma már kulcsfontosságú eszközök az orosz támadásokra adott válaszban. Ezért kritikus fontosságú Ukrajna nézőpontja, aminek következtében Andrius Kubilius védelmi biztos pénteken tíz kelet-európai ország képviselőinek részvételével telefonhívást hív össze.

A Bizottság meghívta Denisz Smihal ukrán védelmi minisztert, hogy csatlakozzon egy „frontvonalbeli országokkal” folytatott telefonhíváshoz és meghallgassák, „milyen képességekkel rendelkezik, és hogy merítsenek-e ebből ihletet vagy sem” – mondta az EU végrehajtó szervének szóvivője.

A telefonhívásban Bulgária, Dánia, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Ukrajna, valamint Szlovákia is részt vesz – közölte a Bizottság. Az nem világos, hogy Magyarország részt vesz-e a megbeszélésen.

A NATO műszaki tisztviselői is csatlakoznak a megbeszéléshez.