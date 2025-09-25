Ft
olaj Törökország F-16 szankciók

Trump Erdogannak: Ne vegyetek orosz olajat!

2025. szeptember 25. 21:25

Hat év után járt a török elnök a Fehér Házban. Trump a szankciók megszüntetését is belengette.

2025. szeptember 25. 21:25
null

Trump és Erdogan két órás találkozót tartott csütörtökön a Fehér Házban, amely előtt egy rövid sajtótájékoztatóra is sor került – írja a BBC. Trump azzal kezdte, hogy megismételte azt az állítását, miszerint a 2020-as amerikai választásokat meghamisították, majd Erdogan felé intve azt mondta: „ő jobban ismeri a választási csalásokat, mint bárki más”. 

Turkish Presidency / Murat Cetinmu / ANADOLU / Anadolu via AFP
Erdogan és Trump a Fehér Házban. Fotó: Turkish Presidency / Murat Cetinmu / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az orosz olajjal kapcsolatban az amerikai elnök azt mondta, szeretné, ha Törökország abbahagyná annak vásárlását, amíg az ukrajnai háború folytatódik.

Erdogan azt mondta, hogy a vezetők az amerikai gyártmányú F-35 és F-16 harci repülőgépek eladásáról terveznek tárgyalni, és Trump később egyetértett ezzel, mondván: „Úgy gondolom, sikerrel jár majd abban, hogy megvásárolja azokat a dolgokat, amelyeket meg szeretne vásárolni”.

Arra a kérdésre, hogy feloldja-e az Egyesült Államok Törökországra vonatkozó szankcióit, Trump azt válaszolta, hogy „szinte azonnal” megteszi, ha a mai találkozójuk jól sikerül.

Gázával kapcsolatban Trump azt mondta, hogy szerinte „közel vagyunk ahhoz, hogy valamilyen megállapodást kössünk”, különösen miután a héten az ENSZ-ben megbeszélték a helyzetet a közel-keleti országok vezetőivel.

Az amerikai elnök Erdogan távozása után megjelent a sajtó munkatársai előtt és „nagyszerűnek” nevezte a találkozót. 

Nyitókép: Tur Presidency / Murat Cetinmuhur / ANADOLU / Anadolu via AFP

nempolitizalok-0
2025. szeptember 25. 22:07
Erdogan Trumpnak: Veszünk amerikait, ha ugyanolyan áron adod.
Válasz erre
0
0
langyostiszasok
2025. szeptember 25. 21:45
Azt kell megérteni, Trumpnak is, hogy Törökország és mi is földrajzilag is közelebb vagyunk Oroszországhoz és sokkal , de sokkal egyszerűbben és ezért olcsóbban is kapjuk az olajat és a gázt tőlük. De ha tud ajánlani (sőt inkább garantálni) valami áthidaló megoldást, hogy az USÁtól olcsóbban megkapjuk az olajat és a gázt, vagy akár Törökországnak is.. akkor mi vagyunk rá és szerintem a törökök is. Addig meg hallgatni kell, bölcsen.
Válasz erre
1
0
FAdamus
2025. szeptember 25. 21:45
Hát Erdogan meg pont leszarja.
Válasz erre
4
1
counter-revolution
2025. szeptember 25. 21:33
Trump le fogja húzni a WC-n az USA-t. Nem baj.
Válasz erre
6
2
