Trump Erdogannak: Ne vegyetek orosz olajat!

Trump és Erdogan két órás találkozót tartott csütörtökön a Fehér Házban, amely előtt egy rövid sajtótájékoztatóra is sor került – írja a BBC. Trump azzal kezdte, hogy megismételte azt az állítását, miszerint a 2020-as amerikai választásokat meghamisították, majd Erdogan felé intve azt mondta: „ő jobban ismeri a választási csalásokat, mint bárki más”.

Erdogan és Trump a Fehér Házban. Fotó: Turkish Presidency / Murat Cetinmu / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az orosz olajjal kapcsolatban az amerikai elnök azt mondta, szeretné, ha Törökország abbahagyná annak vásárlását, amíg az ukrajnai háború folytatódik.

Erdogan azt mondta, hogy a vezetők az amerikai gyártmányú F-35 és F-16 harci repülőgépek eladásáról terveznek tárgyalni, és Trump később egyetértett ezzel, mondván: „Úgy gondolom, sikerrel jár majd abban, hogy megvásárolja azokat a dolgokat, amelyeket meg szeretne vásárolni”.