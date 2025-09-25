Trump Erdogannak: Ne vegyetek orosz olajat!

Erdogan Putyinnal és Zelenszkijjel is beszélt, majd súlyos kijelentést tett a béketárgyalás esélyeiről
A török elnök is részt vett a pekingi tárgyalásokon.
Hat év után járt a török elnök a Fehér Házban. Trump a szankciók megszüntetését is belengette.
Trump és Erdogan két órás találkozót tartott csütörtökön a Fehér Házban, amely előtt egy rövid sajtótájékoztatóra is sor került – írja a BBC. Trump azzal kezdte, hogy megismételte azt az állítását, miszerint a 2020-as amerikai választásokat meghamisították, majd Erdogan felé intve azt mondta: „ő jobban ismeri a választási csalásokat, mint bárki más”.
Az orosz olajjal kapcsolatban az amerikai elnök azt mondta, szeretné, ha Törökország abbahagyná annak vásárlását, amíg az ukrajnai háború folytatódik.
Erdogan azt mondta, hogy a vezetők az amerikai gyártmányú F-35 és F-16 harci repülőgépek eladásáról terveznek tárgyalni, és Trump később egyetértett ezzel, mondván: „Úgy gondolom, sikerrel jár majd abban, hogy megvásárolja azokat a dolgokat, amelyeket meg szeretne vásárolni”.
Arra a kérdésre, hogy feloldja-e az Egyesült Államok Törökországra vonatkozó szankcióit, Trump azt válaszolta, hogy „szinte azonnal” megteszi, ha a mai találkozójuk jól sikerül.
Gázával kapcsolatban Trump azt mondta, hogy szerinte „közel vagyunk ahhoz, hogy valamilyen megállapodást kössünk”, különösen miután a héten az ENSZ-ben megbeszélték a helyzetet a közel-keleti országok vezetőivel.
Az amerikai elnök Erdogan távozása után megjelent a sajtó munkatársai előtt és „nagyszerűnek” nevezte a találkozót.
