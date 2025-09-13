Elképesztő: perceken belül kétszer is kirabolták ugyanazt a turistát Milánóban (VIDEÓ)

Megdöbbentő eset történt a dél-olaszországi Foggia vasútállomásán: egy milánói nőt ugyanaz a két férfi néhány percen belül kétszer is kirabolt.

A Corriere beszámolója szerint a turistát

először a pályaudvar mellett támadták meg, ahol elvették a pénzét és a mobiltelefonját.

A nő azonnal feljelentést tett a pályaudvari rendőrőrsön, majd a hatóság emberei visszakísérték a peronhoz, ahonnan Milánóba indult volna tovább.

A helyszínen azonban ismét megjelent a két férfi, akik előbb pénzt követeltek a telefon visszaadásáért,