Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
turista Olaszországban erőszak

Elképesztő: perceken belül kétszer is kirabolták ugyanazt a turistát Milánóban (VIDEÓ)

2025. szeptember 13. 13:09

A második esetről felvétel is készült.

2025. szeptember 13. 13:09
null

Megdöbbentő eset történt a dél-olaszországi Foggia vasútállomásán: egy milánói nőt ugyanaz a két férfi néhány percen belül kétszer is kirabolt. 

A Corriere beszámolója szerint a turistát 

először a pályaudvar mellett támadták meg, ahol elvették a pénzét és a mobiltelefonját.

A nő azonnal feljelentést tett a pályaudvari rendőrőrsön, majd a hatóság emberei visszakísérték a peronhoz, ahonnan Milánóba indult volna tovább. 

A helyszínen azonban ismét megjelent a két férfi, akik előbb pénzt követeltek a telefon visszaadásáért, 

majd erőszakkal ismét kifosztották az áldozatot. 

A videófelvételen látszik, ahogy a nő a hátizsákjába és kutyája pórázába kapaszkodva végighúzódik a földön, miközben támadói kitépik kezéből a holmiját.

A rendőrség azonosította az elkövetőket: egy 44 és egy 26 éves férfit, akik nem uniós állampolgárok. Egyiküket sikerült elfogni, a másik ellen eljárást indítottak.

Kapcsolódó vélemény

Transzparens Újságírásért

Ojim.hu

Idézőjel

Súlyosbodó támadások az újságírók ellen Európában

Az elmúlt években Európa-szerte egyre több támadás éri az újságírókat, ami komoly aggodalomra ad okot a sajtószabadság jövőjét illetően.

Nyitókép: Alessandro Bremec / AFP

A második esetről készült videót itt nézheti meg:

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2025. szeptember 13. 13:18
Még hogy az integráció nem működik... Már a taljánok tanulnak a migránsaiktól.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 13. 13:15
Hát akkor az első rabló egy lúzer volt..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!