Elképesztő: perceken belül kétszer is kirabolták ugyanazt a turistát Milánóban (VIDEÓ)

Betelt a pohár Amerikában.
A második esetről felvétel is készült.
Megdöbbentő eset történt a dél-olaszországi Foggia vasútállomásán: egy milánói nőt ugyanaz a két férfi néhány percen belül kétszer is kirabolt.
A Corriere beszámolója szerint a turistát
először a pályaudvar mellett támadták meg, ahol elvették a pénzét és a mobiltelefonját.
A nő azonnal feljelentést tett a pályaudvari rendőrőrsön, majd a hatóság emberei visszakísérték a peronhoz, ahonnan Milánóba indult volna tovább.
A helyszínen azonban ismét megjelent a két férfi, akik előbb pénzt követeltek a telefon visszaadásáért,
majd erőszakkal ismét kifosztották az áldozatot.
A videófelvételen látszik, ahogy a nő a hátizsákjába és kutyája pórázába kapaszkodva végighúzódik a földön, miközben támadói kitépik kezéből a holmiját.
A rendőrség azonosította az elkövetőket: egy 44 és egy 26 éves férfit, akik nem uniós állampolgárok. Egyiküket sikerült elfogni, a másik ellen eljárást indítottak.
