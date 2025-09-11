Elfogytak a szavak: ők azok, akik boldogok Charlie Kirk halála miatt és örömködve posztolnak is róla (VIDEÓ)

A Lux Invein nevű amerikai jobboldali Facebook-felhasználó tett közzé egy rövid montázst, amelyben olyan balliberális gondolkodású fiatalok láthatóak, akik örömteli zene mellett, ujjongva reagálnak Charlie Kirk, Donald Trump egyik legnagyobb támogatójának halálára.

Amikor imádkozol érte, hogy megtörténjen és Charlie Kirk-el meg is történik”

– fogalmaz az egyik fiatal a videóban.

Egy másik lány ujjaival homloka előtt L betűt formázva ujjong a halálhír kapcsán. Ez a kézjel a modern internetes kultúrában a „lúzer” kifejezésre utal. Gesztusával lány azt szeretné kifejezni, hogy véleménye szerint Charlie Kirk egy vesztes, béna volt.