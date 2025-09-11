Ft
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
örömködve Charlie Kirk halál montázs

Elfogytak a szavak: ők azok, akik boldogok Charlie Kirk halála miatt és örömködve posztolnak is róla (VIDEÓ)

2025. szeptember 11. 15:08

Ujjongva, vidám zenére táncolva reagáltak egyesek a Charlie Kirk ellen elkövetett halálos merényletre.

2025. szeptember 11. 15:08
null

A Lux Invein nevű amerikai jobboldali Facebook-felhasználó tett közzé egy rövid montázst, amelyben olyan balliberális gondolkodású fiatalok láthatóak, akik örömteli zene mellett, ujjongva reagálnak Charlie Kirk, Donald Trump egyik legnagyobb támogatójának halálára.

Amikor imádkozol érte, hogy megtörténjen és Charlie Kirk-el meg is történik”

– fogalmaz az egyik fiatal a videóban.

Egy másik lány ujjaival homloka előtt L betűt formázva ujjong a halálhír kapcsán. Ez a kézjel a modern internetes kultúrában a „lúzer” kifejezésre utal. Gesztusával lány azt szeretné kifejezni, hogy véleménye szerint Charlie Kirk egy vesztes, béna volt.

Ezeknek a fiataloknak és a liberális sajtónak az ügyre adott reakciói remekül példázzák, hogy a baloldal gyűlöletkeltése mennyire veszélyes és milyen mértékben tudja eltorzítani a közvéleményt még egy ilyen tragikus esemény kapcsán is.

Nyitókép: JOSH EDELSON / AFP

neven
2025. szeptember 11. 15:19
ezek a ballibsi gazemberek is megkapják majd a maguk "jutalmát", Isten semmit sem felejt, aki mint vet, úgy arat!
canadian-deplorable
2025. szeptember 11. 15:18
Azt mondanám, hogy mi lenne, ha legközelebb, amikor egy tetves ballib szarkupac feldobja a büdös patáját, akkor mi is ünnepelnénk. Persze nem valószínű, mert a konzervatív emberek ennél sokkal emberségesebbek, civilizáltabbak. Ez nem a mi szintünk.
blackpuli
2025. szeptember 11. 15:14
Ezeket ki kellene lőni egy másik bolygóra, jó messzire innen. Nem emberek közé valók. Hozzanak létre egy külön társadalmat és boldogítsák egymást.
greeen
2025. szeptember 11. 15:12
Ha az én gyerekem a világhálóra ilyet kitenne, agyon csapnám. Döbbenet. Hol nevelkedtek ezek a porontyok, akólba?
