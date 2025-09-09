Elfogyott a türelem Belgiumban: a hadsereget vezényelné Brüsszel utcáira a belügyminiszter

Katonákat küldene az utcákra, hogy megfékezze a tomboló erőszakot Bernard Quintin, belga belügyminiszter – írta a Politico. „A hadsereg feladata az ország területi integritásának védelme. Általában a katonák ezt a határainkon vagy azokon túl teszik. De a drogbandák elleni háború is a területünk védelmének része” – mondta Quintin a De Standaardnak adott, szombaton megjelent interjúban.

A belga fővárost korábbiaknál is súlyosabb erőszakhullám sújtja, idén eddig már 57 lövöldözés történt, ebből 20 a nyár folyamán. Julien Moinil brüsszeli ügyész korábban 10 millió eurót kért Brüsszel közbiztonságának javítására, de azt mondta, hogy a hatóságok nem biztosítják számára a szükséges erőforrásokat. Figyelmeztetett, hogy ártatlan polgárok is áldozatul eshetnek az egyre fokozódó erőszaknak: „Brüsszelben bárkit eltalálhat egy eltévedt golyó.”

A költségvetési tárgyalások előtt Annelies Verlinden igazságügyi miniszter további 1 milliárd eurót kér a minisztériumának. Quintin, aki maga is brüsszeli lakos, „katasztrofálisnak” nevezte szülővárosa biztonsági helyzetét.

Az új terv szerint, amelyet Quintin a De Standaardnak ismertetett, a katonák a rendőrséggel együtt járőröznének. Műveleteik a metróállomásokra és bizonyos kerületekre, például a délnyugati Anderlecht községben található Peterbosra koncentrálnának.