Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
bűnözés erőszak Brüssszel Belgium

Elfogyott a türelem Belgiumban: a hadsereget vezényelné Brüsszel utcáira a belügyminiszter

2025. szeptember 09. 10:21

Visszavennék az irányítást a főváros felett, de a politikai bizonytalanság nem segít.

2025. szeptember 09. 10:21
null

Katonákat küldene az utcákra, hogy megfékezze a tomboló erőszakot Bernard Quintin, belga belügyminiszter – írta a Politico. „A hadsereg feladata az ország területi integritásának védelme. Általában a katonák ezt a határainkon vagy azokon túl teszik. De a drogbandák elleni háború is a területünk védelmének része” – mondta Quintin a De Standaardnak adott, szombaton megjelent interjúban.

A belga fővárost korábbiaknál is súlyosabb erőszakhullám sújtja, idén eddig már 57 lövöldözés történt, ebből 20 a nyár folyamán. Julien Moinil brüsszeli ügyész korábban 10 millió eurót kért Brüsszel közbiztonságának javítására, de azt mondta, hogy a hatóságok nem biztosítják számára a szükséges erőforrásokat. Figyelmeztetett, hogy ártatlan polgárok is áldozatul eshetnek az egyre fokozódó erőszaknak: „Brüsszelben bárkit eltalálhat egy eltévedt golyó.”

A költségvetési tárgyalások előtt Annelies Verlinden igazságügyi miniszter további 1 milliárd eurót kér a minisztériumának. Quintin, aki maga is brüsszeli lakos, „katasztrofálisnak” nevezte szülővárosa biztonsági helyzetét. 

Az új terv szerint, amelyet Quintin a De Standaardnak ismertetett, a katonák a rendőrséggel együtt járőröznének. Műveleteik a metróállomásokra és bizonyos kerületekre, például a délnyugati Anderlecht községben található Peterbosra koncentrálnának.

A katonák utcára küldéséről szóló politikai döntés már megszületett, de a részleteket még ki kell dolgozni”

– mondta Quintin. Azt szorgalmazza, hogy a tervet „minél hamarabb” valósítsák meg. A katonák utcára küldésének jogi kerete kész, és a tervezet hamarosan a Miniszterek Tanácsa elé kerül – erősítette meg Theo Francken védelmi miniszter szombaton az X-en. „Fővárosunk, Brüsszel katasztrofális állapotban van biztonsági szempontból. Vissza kell vennünk az irányítást” – írta Francken

A tervnek persze nem örül mindenki, Frédéric De Gucht, a flamand liberális Open VLD párt brüsszeli képviselője szerint előbb a pénzügyi támogatást kellene megadni a városnak, és nem azonnal katonákat küldeni az utcákra. 

Quintin javaslata egy átfogóbb „nagyvárosok” terv része, amely többek között a kamerás megfigyelés növelését is magában foglalja. A Brüsszeli régión kívül ez a terv Antwerpen, Gent, Liège, Charleroi és Mons városokra is kiterjed. A bűnözés visszaszorítására irányuló hatósági erőfeszítéseket a fővárosban elhúzódó politikai bénultság is akadályozza, mivel Brüsszeli régiónak a 2024. júniusi választásokat követően eddig nem sikerült kormányt alakítania.

Nyitókép forrása: Riccardo PAREGGIANI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salmonella
2025. szeptember 09. 12:03
„Brüsszelben bárkit eltalálhat egy eltévedt golyó.” Hallod-e ursula?
Válasz erre
1
0
Bodzay
2025. szeptember 09. 11:31
Néhány hadosztály és rendkívüli állapot biztosan jót tenne egy jó képességű, karizmatikus katona vezetésével, majd jöhetne egy demokratikus választás megújult agyakkal. Utóbbi választókra és választottakra egyaránt vonatkozik.
Válasz erre
1
1
survivor
2025. szeptember 09. 11:24
Second Amendment
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 09. 11:21
massivement-4 Ha te olyan hülye voltál , hogy nem oltattad be magad Sinopharm BIBP-el, megérdemled...
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!