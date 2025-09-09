Elfogyott a türelem Belgiumban: a hadsereget vezényelné Brüsszel utcáira a belügyminiszter

Kitálalt a belga főügyész: vadnyugati állapotok uralkodnak Brüsszelben, rendszeresek a lövöldözések és a bandaháborúk
Julien Moinil szerint az utcákon járva bárki áldozatul eshet egy eltévedt golyónak.
Visszavennék az irányítást a főváros felett, de a politikai bizonytalanság nem segít.
Katonákat küldene az utcákra, hogy megfékezze a tomboló erőszakot Bernard Quintin, belga belügyminiszter – írta a Politico. „A hadsereg feladata az ország területi integritásának védelme. Általában a katonák ezt a határainkon vagy azokon túl teszik. De a drogbandák elleni háború is a területünk védelmének része” – mondta Quintin a De Standaardnak adott, szombaton megjelent interjúban.
A belga fővárost korábbiaknál is súlyosabb erőszakhullám sújtja, idén eddig már 57 lövöldözés történt, ebből 20 a nyár folyamán. Julien Moinil brüsszeli ügyész korábban 10 millió eurót kért Brüsszel közbiztonságának javítására, de azt mondta, hogy a hatóságok nem biztosítják számára a szükséges erőforrásokat. Figyelmeztetett, hogy ártatlan polgárok is áldozatul eshetnek az egyre fokozódó erőszaknak: „Brüsszelben bárkit eltalálhat egy eltévedt golyó.”
A költségvetési tárgyalások előtt Annelies Verlinden igazságügyi miniszter további 1 milliárd eurót kér a minisztériumának. Quintin, aki maga is brüsszeli lakos, „katasztrofálisnak” nevezte szülővárosa biztonsági helyzetét.
Az új terv szerint, amelyet Quintin a De Standaardnak ismertetett, a katonák a rendőrséggel együtt járőröznének. Műveleteik a metróállomásokra és bizonyos kerületekre, például a délnyugati Anderlecht községben található Peterbosra koncentrálnának.
A katonák utcára küldéséről szóló politikai döntés már megszületett, de a részleteket még ki kell dolgozni”
– mondta Quintin. Azt szorgalmazza, hogy a tervet „minél hamarabb” valósítsák meg. A katonák utcára küldésének jogi kerete kész, és a tervezet hamarosan a Miniszterek Tanácsa elé kerül – erősítette meg Theo Francken védelmi miniszter szombaton az X-en. „Fővárosunk, Brüsszel katasztrofális állapotban van biztonsági szempontból. Vissza kell vennünk az irányítást” – írta Francken
A tervnek persze nem örül mindenki, Frédéric De Gucht, a flamand liberális Open VLD párt brüsszeli képviselője szerint előbb a pénzügyi támogatást kellene megadni a városnak, és nem azonnal katonákat küldeni az utcákra.
Quintin javaslata egy átfogóbb „nagyvárosok” terv része, amely többek között a kamerás megfigyelés növelését is magában foglalja. A Brüsszeli régión kívül ez a terv Antwerpen, Gent, Liège, Charleroi és Mons városokra is kiterjed. A bűnözés visszaszorítására irányuló hatósági erőfeszítéseket a fővárosban elhúzódó politikai bénultság is akadályozza, mivel Brüsszeli régiónak a 2024. júniusi választásokat követően eddig nem sikerült kormányt alakítania.
Nyitókép forrása: Riccardo PAREGGIANI / AFP
