Eddig bírta a német sztárújságíró – már neki is sok az LMBTQ-propaganda

Jacques Schuster, a német WELT AM SONNTAG főszerkesztője éles hangvételű írásban fakadt ki a Németországban mindennapossá vált LGBTQ-témadömping ellen. Mint írja:

Alig lehet már elviselni azt a nyomást, amivel naponta elárasztanak bennünket – a nyelvi gender-abszurditásoktól kezdve a minden második esti sorozatban felbukkanó queer élettársi kapcsolatokig.”

Schuster szerint nem az a probléma, hogy a különböző szexuális irányultságú emberek szabadon élhetik az életüket, hanem az, hogy

ezt a társadalom többségére egyfajta kulturális erőszakként igyekeznek ráerőltetni.

„Nincs semmi kifogásom ellenük. Azt tegyenek, amit akarnak, és úgy éljenek, ahogy helyesnek tartják. De talán lehetne mindezt egy kicsit halkabban?” – fogalmazott.