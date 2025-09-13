Ft
Jacques Schuster Németországban abszurditás gender lgbtq

Eddig bírta a német sztárújságíró – már neki is sok az LMBTQ-propaganda

2025. szeptember 13. 10:06

A német újságíró szerint a „gender-misszionáriusok” elfelejtették a többséget: 88 százalék heteroszexuális, 49 százalék családban él, mégis minden a kisebbségről szól.

2025. szeptember 13. 10:06
null

Jacques Schuster, a német WELT  AM SONNTAG főszerkesztője éles hangvételű írásban fakadt ki a Németországban mindennapossá vált LGBTQ-témadömping ellen. Mint írja: 

Alig lehet már elviselni azt a nyomást, amivel naponta elárasztanak bennünket – a nyelvi gender-abszurditásoktól kezdve a minden második esti sorozatban felbukkanó queer élettársi kapcsolatokig.”

Schuster szerint nem az a probléma, hogy a különböző szexuális irányultságú emberek szabadon élhetik az életüket, hanem az, hogy 

ezt a társadalom többségére egyfajta kulturális erőszakként igyekeznek ráerőltetni.

 „Nincs semmi kifogásom ellenük. Azt tegyenek, amit akarnak, és úgy éljenek, ahogy helyesnek tartják. De talán lehetne mindezt egy kicsit halkabban?” – fogalmazott.

A publicista szerint a hangoskodásnak több oka van: a kisebbségek természetes stratégiája, hogy zajosan hívják fel magukra a figyelmet, továbbá az, hogy 

korunk a sértődékenység kora, amikor szinte mindenki áldozatnak tekinti magát, és bocsánatkérést követel. 

Csakhogy – mutat rá Schuster – a médiában és a politikában dolgozó „LGBTQ-misszionáriusok” mintha teljesen megfeledkeznének a többségről.

„Németországban a lakosság 88 százaléka heteroszexuális, 49 százalék családban él, és 75 százaléknak nincs bevándorlói háttere. Talán időnként róluk is kellene szólni, függetlenül attól, mit gondol erről a moralizáló elit.”

A cikk végén a szerző ironikusan azt javasolja, hogy a következő év „Év szava” legyen maga az „LGBTQ”

„ElDschiBiTiKiu – egy igazi szörnyszó. Aki most felháborodik rajtam, annak hajnali háromkor fel kell kelnie, és ezerszer elismételnie: ElDschiBiTiKiu. És ha végez, hozzá kell tennie még egy pluszt, és kezdheti elölről.” – írta Schuster.

Nyitókép: Holmes CHAN / AFP

karcos-2
2025. szeptember 13. 10:50
Sátánista LMBTQIP....................................+
survivor
2025. szeptember 13. 10:39
95%
Treeoflife
2025. szeptember 13. 10:38
„Nincs semmi kifogásom ellenük. Azt tegyenek, amit akarnak, és úgy éljenek, ahogy helyesnek tartják. De talán lehetne mindezt egy kicsit halkabban?” – fogalmazott. Pontosan ez a probléma velük - mivel nics eléjük akadály gördítve, azt hiszik, hogy mindent megengedhetnek maguknak. A megengedést támogatásként élik meg, és mivel ezt a "globalista elit" honorálja, még jövedelemmel is jár. Hogy a frászba ne tennék, hiszen a középpontban lehetnek, és még jól meg is fizetik őket. A legtöbb "divat-buzi" - éppen ideje lenne nemcsak felszólalni ellenük, hanem egyszerűen eltakarítani mind valahova oda, ahol magukban lehetnek, és ott egymással azt tesznek, amit akarnak. Két legyet ütnénk egy csapásra. Nem kellene elviselni a normalitásnak ezeket az állatokat, másrészt vagy kihalnának, vagy egy részük rájönne, hogy mégis csak jobb normális életet élni. Amíg feltűnési viszketegség határozza meg a tetteiket, addig nem is lesz tőlük nyugalom.
kbs-real
•••
2025. szeptember 13. 10:36 Szerkesztve
„Németországban a lakosság 88 százaléka heteroszexuális," Van az 98 is. A 88 tényként enlítése már eleve a buzipropaganda elfogadása. (És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a transzok zöme saját állítása szerint maga sem buzi. Helmuth nem azért gerjed a férfiakra, mert buzi, hanem mert Heidinek érzi magát.)
