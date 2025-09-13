Eddig bírta a német sztárújságíró – már neki is sok az LMBTQ-propaganda

Kutyajelmez, kötözés, szőrmefétis – kapaszkodjanak meg, ilyen volt a bécsi Pride (VIDEÓ)
„Vicces történet”, meséli a résztvevő: egyszer egy nyilvános parkban játszottak ilyet, és egy érdeklődő kislánynak magyarázták el, hogyan is kell ezt.
A német újságíró szerint a „gender-misszionáriusok” elfelejtették a többséget: 88 százalék heteroszexuális, 49 százalék családban él, mégis minden a kisebbségről szól.
Jacques Schuster, a német WELT AM SONNTAG főszerkesztője éles hangvételű írásban fakadt ki a Németországban mindennapossá vált LGBTQ-témadömping ellen. Mint írja:
Alig lehet már elviselni azt a nyomást, amivel naponta elárasztanak bennünket – a nyelvi gender-abszurditásoktól kezdve a minden második esti sorozatban felbukkanó queer élettársi kapcsolatokig.”
Schuster szerint nem az a probléma, hogy a különböző szexuális irányultságú emberek szabadon élhetik az életüket, hanem az, hogy
ezt a társadalom többségére egyfajta kulturális erőszakként igyekeznek ráerőltetni.
„Nincs semmi kifogásom ellenük. Azt tegyenek, amit akarnak, és úgy éljenek, ahogy helyesnek tartják. De talán lehetne mindezt egy kicsit halkabban?” – fogalmazott.
Kapcsolódó vélemény
Ahol a radikális iszlám államvallási szintű erőszakrendszer, a nő- és melegjogi aktivisták nem beszélgetőpartnerek, hanem kivégzendő bűnösök.
A publicista szerint a hangoskodásnak több oka van: a kisebbségek természetes stratégiája, hogy zajosan hívják fel magukra a figyelmet, továbbá az, hogy
korunk a sértődékenység kora, amikor szinte mindenki áldozatnak tekinti magát, és bocsánatkérést követel.
Csakhogy – mutat rá Schuster – a médiában és a politikában dolgozó „LGBTQ-misszionáriusok” mintha teljesen megfeledkeznének a többségről.
„Németországban a lakosság 88 százaléka heteroszexuális, 49 százalék családban él, és 75 százaléknak nincs bevándorlói háttere. Talán időnként róluk is kellene szólni, függetlenül attól, mit gondol erről a moralizáló elit.”
A cikk végén a szerző ironikusan azt javasolja, hogy a következő év „Év szava” legyen maga az „LGBTQ”.
„ElDschiBiTiKiu – egy igazi szörnyszó. Aki most felháborodik rajtam, annak hajnali háromkor fel kell kelnie, és ezerszer elismételnie: ElDschiBiTiKiu. És ha végez, hozzá kell tennie még egy pluszt, és kezdheti elölről.” – írta Schuster.
Ezt is ajánljuk a témában
„Vicces történet”, meséli a résztvevő: egyszer egy nyilvános parkban játszottak ilyet, és egy érdeklődő kislánynak magyarázták el, hogyan is kell ezt.
Nyitókép: Holmes CHAN / AFP