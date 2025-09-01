Ft
Drónok lepték el az eget: orosz és ukrán városok is célkeresztbe kerültek

2025. szeptember 01. 11:43

A támadások következtében egy város áram nélkül is maradt.

2025. szeptember 01. 11:43
Az orosz és az ukrán média is a városaikat ért dróntámadásokról számolt be szeptember 1-re virradó éjszaka – olvasható az unia.net és az ukrán légierő közleményében.

Kijevben az ukrán légvédelem 76 orosz drónt semmisített meg, de 10 becsapódást nem tudtak megakadályozni. Oroszország 50 ukrán drón lelövését jelentette.

Az orosz krasznodari területen a támadások következtében egy elektromos alállomás és egy olajfinomító is kigyulladt. A kropotkini helyi hatóságok szerint a tüzet egy lezuhanó drón roncsai okozták. A támadás következtében a város részben áram nélkül maradt.

Nyitókép: képernyőkép / UNIAN

gyzoltan-2
2025. szeptember 01. 12:04
Sok negatív visszajelzést kaptam a véleményemre, hogy a zsidóság nem adja fel az ukrajnai háborúját... Most, a háborús tevékenység erősödésével, talán az akadékoskodók is elgondolkoznak.., talán!
sanya55-2
2025. szeptember 01. 12:00
Állítólag háborúzik a kèt ország+ Nyugat Európa
