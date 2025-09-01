Úgy tűnik, az oroszok bejutottak Pokrovszkba, turbófokozatba kapcsolt az ukránok felőrlése
Az oroszok szerint a nyugati vezetők elfelejtették a második világháború tanulságait. A kutya ugat, a karaván halad.
A támadások következtében egy város áram nélkül is maradt.
Kijevben az ukrán légvédelem 76 orosz drónt semmisített meg, de 10 becsapódást nem tudtak megakadályozni. Oroszország 50 ukrán drón lelövését jelentette.
Az orosz krasznodari területen a támadások következtében egy elektromos alállomás és egy olajfinomító is kigyulladt. A kropotkini helyi hatóságok szerint a tüzet egy lezuhanó drón roncsai okozták. A támadás következtében a város részben áram nélkül maradt.
