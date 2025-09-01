Drónok lepték el az eget: orosz és ukrán városok is célkeresztbe kerültek

Kijevben az ukrán légvédelem 76 orosz drónt semmisített meg, de 10 becsapódást nem tudtak megakadályozni. Oroszország 50 ukrán drón lelövését jelentette.

Az orosz krasznodari területen a támadások következtében egy elektromos alállomás és egy olajfinomító is kigyulladt. A kropotkini helyi hatóságok szerint a tüzet egy lezuhanó drón roncsai okozták. A támadás következtében a város részben áram nélkül maradt.

Nyitókép: képernyőkép / UNIAN

