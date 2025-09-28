Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
drónokkal légtér Dánia

Dániában egyre súlyosabb a helyzet: a kormány lezárta az ország légterét

2025. szeptember 28. 17:46

Szeptember 29-től október 3-ig nem közlekedhetnek a légtérben civil drónok.

2025. szeptember 28. 17:46
null

Dánia szeptember 29-től október 3-ig lezárja légterét a civil drónok előtt, tekintettel arra, hogy ebben az időszakban több kiemelt európai uniós tanácskozásnak ad otthont, miközben az utóbbi napokban drónokat észleltek az EU féléves soros elnökségét betöltő királyság repülőterei felett - jelentette be Thomas Danielsen dán közlekedési miniszter vasárnap.

Október 1-jén Koppenhágában tartják az uniós tagországok állam- és kormányfőinek tanácskozását, másnap pedig az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját.

Danielsen elfogadhatatlannak nevezte, hogy drónok keltsenek zavart és bizonytalanságot a társadalomban.

Dániának az EU-csúcstalálkozó házigazdájaként különös figyelmet kell helyeznie a biztonságra - húzta alá.

Elmondta, hogy a német hadsereg (Bundeswehr) is támogatást nyújt Dániának a csúcstalálkozó biztosításához.

Dániában napok óta riasztás van életben drónok miatt. Szeptember 22-én több órára le kellett állítani a légi közlekedést a koppenhágai nemzetközi repülőtéren azonosítatlan pilóta nélküli repülőeszközök miatt. Később drónok jelentek meg további repülőtereknél is, majd a hétvégén már katonai támaszpontok feletti drónészlelésekről is beszámoltak.

A dán kormány hibrid támadásról beszélt, a vizsgálatok szerint hozzáértő elkövetőről van szó, akinek célja zavargások keltése a NATO-tagországban. Oroszország csütörtökön dániai nagykövetségén keresztül közleményben tagadta, hogy felelős lenne a történésekért.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Korrupt Kornél
2025. szeptember 28. 18:08
húúúúú, az oroszok már a dánoknál járnak? Nem semmi!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 28. 18:07
Kamu. Nincsenek drónok. A nép meg eszi, mint gyöngytyúk a taknyot. Szoktatják Európát a háborús tébolyhoz.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 28. 18:06
Cirkuszoljatok csak. Na azért holnaptól megnézem, hogy van-e köze ennek a hírnek a valósághoz..
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 28. 17:58
A minap egy szőlőtábla felett repülő seregély rajra egy gyerek azt mondta, jé mennyi kis drón :) A kinaiak biztos feltalálták már a gólya alakú drónt is :).
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!