Dániában egyre súlyosabb a helyzet: a kormány lezárta az ország légterét

Dánia szeptember 29-től október 3-ig lezárja légterét a civil drónok előtt, tekintettel arra, hogy ebben az időszakban több kiemelt európai uniós tanácskozásnak ad otthont, miközben az utóbbi napokban drónokat észleltek az EU féléves soros elnökségét betöltő királyság repülőterei felett - jelentette be Thomas Danielsen dán közlekedési miniszter vasárnap.

Október 1-jén Koppenhágában tartják az uniós tagországok állam- és kormányfőinek tanácskozását, másnap pedig az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját.

Danielsen elfogadhatatlannak nevezte, hogy drónok keltsenek zavart és bizonytalanságot a társadalomban.

Dániának az EU-csúcstalálkozó házigazdájaként különös figyelmet kell helyeznie a biztonságra - húzta alá.

Elmondta, hogy a német hadsereg (Bundeswehr) is támogatást nyújt Dániának a csúcstalálkozó biztosításához.