Végre ez a nap is eljött: Magyarországra irigykedhetnek Németországban, Ausztriában és Dániában

Sebestyén Géza arról számolt be csütörtökön a Facebook-oldalán, hogy Magyarországon a szegények rendelkezésre álló jövedelmük jóval kisebb részét költik lakhatásra, mint Nyugat-Európában.

„Görögországban a medián jövedelem 60 százaléka alatt keresők esetében a lakhatásra fordított összeg eléri a 63 százalékot, Dániában pedig 55 százalék megy el a bérleti díjakra, rezsire és egyéb lakhatási költségekre. Ez azt jelenti, hogy a szegényebb görög és a dán családok bevételeinek több mint felét felemészti a tető a fejük felett.

És mi a helyzet Magyarországon? Nálunk mindössze 37 százalék az arány!

Ez azt jelenti, hogy az alacsony keresetű magyar háztartások jövedelmének jóval nagyobb része marad másra. Élelmiszerre, utazásra, megtakarításra vagy akár befektetésre.