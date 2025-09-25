Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
bérlet Sebestyén Géza Németország lakhatás Magyarország jövedelem Dánia Ausztria költség rezsi

Végre ez a nap is eljött: Magyarországra irigykedhetnek Németországban, Ausztriában és Dániában

2025. szeptember 25. 20:00

Sokan nem számítottak erre a statisztikára.

2025. szeptember 25. 20:00
Magyarország. Budapest. Parlament.

Sebestyén Géza arról számolt be csütörtökön a Facebook-oldalán, hogy Magyarországon a szegények rendelkezésre álló jövedelmük jóval kisebb részét költik lakhatásra, mint Nyugat-Európában.

„Görögországban a medián jövedelem 60 százaléka alatt keresők esetében a lakhatásra fordított összeg eléri a 63 százalékot, Dániában pedig 55 százalék megy el a bérleti díjakra, rezsire és egyéb lakhatási költségekre. Ez azt jelenti, hogy a szegényebb görög és a dán családok bevételeinek több mint felét felemészti a tető a fejük felett.

És mi a helyzet Magyarországon? Nálunk mindössze 37 százalék az arány!

Ez azt jelenti, hogy az alacsony keresetű magyar háztartások jövedelmének jóval nagyobb része marad másra. Élelmiszerre, utazásra, megtakarításra vagy akár befektetésre.

Az Eurostat friss adatai alapján Magyarország ezzel az élmezőnybe tartozik Európában.

Kevesebb terhet ró a lakhatás a magyar családokra, mint a legtöbb nyugati országban. Ez meglepő lehet azoknak, akik úgy gondolják, hogy »Nyugaton minden jobb«. A számok azt mutatják, hogy a lakhatási költségek tekintetében a szegényebb magyar családok helyzete kedvezőbb, mint a dánoké, osztrákoké, németeké vagy a görögöké” – szögezte le a közgazdász.

„Persze nem minden tökéletes. A magyar bérek szintje alacsonyabb, mint a német vagy az osztrák. De még így is jelentős különbség, hogy nem a jövedelmünk felét nyeli el a lakhatás, mint sok más európai országban. Ez a téma fontos, mert megmutatja, hogy Magyarország nemcsak árban, hanem elérhetőségben is jobb helyzetben van sok nyugati országhoz képest. És ez különösen fontos a fiatalok számára, akik most keresnek lakást – állapította meg Sebestyén Géza.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. szeptember 25. 21:37
Évek óta próbálja ez az újság azt bemesélni, hogy Magyarországon jobb az élet, mint Németországban, Ausztriában és ezek szerint már Dániában is. Van aki elhiszi?
Válasz erre
0
1
yalaelnok
2025. szeptember 25. 20:24
"Sokan nem számítottak erre a statisztikára." Ez a statisztika 5 éve is hasonló volt, bazdmeg.
Válasz erre
0
0
langyostiszasok
2025. szeptember 25. 20:06
Már majdnem tökéletes, csak a legfontosabb maradt ki: a ZSIDÓKtól megvonnám az összes támogatást és úgy megadóztatnám őket, hogy belegebednének, bevezetném a ZSIDÓADÓT és a fityma felmutatásával lehetne érvényesíteni az adókedvezményeket és mindenhol mindenért tripla árat fizettetnék a lefitymáltakkal , hogy szokják a törődést és egészen addig, amíg el nem kotródnak innen a "szent" földjükre, ahol tudják gyakorolni a "vallásukat": a SÁTÁNIMÁDATOT !
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!