Végre ez a nap is eljött: Magyarországra irigykedhetnek Németországban, Ausztriában és Dániában

Sebestyén Géza arról számolt be csütörtökön a Facebook-oldalán, hogy Magyarországon a szegények rendelkezésre álló jövedelmük jóval kisebb részét költik lakhatásra, mint Nyugat-Európában.
„Görögországban a medián jövedelem 60 százaléka alatt keresők esetében a lakhatásra fordított összeg eléri a 63 százalékot, Dániában pedig 55 százalék megy el a bérleti díjakra, rezsire és egyéb lakhatási költségekre. Ez azt jelenti, hogy a szegényebb görög és a dán családok bevételeinek több mint felét felemészti a tető a fejük felett.
És mi a helyzet Magyarországon? Nálunk mindössze 37 százalék az arány!
Ez azt jelenti, hogy az alacsony keresetű magyar háztartások jövedelmének jóval nagyobb része marad másra. Élelmiszerre, utazásra, megtakarításra vagy akár befektetésre.
Az Eurostat friss adatai alapján Magyarország ezzel az élmezőnybe tartozik Európában.
Kevesebb terhet ró a lakhatás a magyar családokra, mint a legtöbb nyugati országban. Ez meglepő lehet azoknak, akik úgy gondolják, hogy »Nyugaton minden jobb«. A számok azt mutatják, hogy a lakhatási költségek tekintetében a szegényebb magyar családok helyzete kedvezőbb, mint a dánoké, osztrákoké, németeké vagy a görögöké” – szögezte le a közgazdász.
„Persze nem minden tökéletes. A magyar bérek szintje alacsonyabb, mint a német vagy az osztrák. De még így is jelentős különbség, hogy nem a jövedelmünk felét nyeli el a lakhatás, mint sok más európai országban. Ez a téma fontos, mert megmutatja, hogy Magyarország nemcsak árban, hanem elérhetőségben is jobb helyzetben van sok nyugati országhoz képest. És ez különösen fontos a fiatalok számára, akik most keresnek lakást” – állapította meg Sebestyén Géza.
