Bődületes pofont kapott Von der Leyen: Magyarország lehet a nagy nyertese az amerikai döntésnek

2025. szeptember 03. 11:46

Az Egyesült Államokban kimondták: az államnak kötelessége megvédeni a gyermekeket az ideológiai kényszertől, különösen szexuális és gender témákban. Marcin Romanowski szerint Magyarország 2021-es gyermekvédelmi törvénye, amit az Európai Bizottság támad, ugyanezen alkotmányos logikán alapul.

2025. szeptember 03. 11:46
null

Marcin Romanowski, a lengyel parlament száműzött képviselője és a budapesti Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének igazgatója szerint az amerikai Mahmoud v. Taylor ügy precedenst teremtett: kimondta, hogy az államnak kötelessége megvédeni a gyermekeket az ideológiai kényszertől, különösen szexuális és gender témákban.

A Brussels Signal cikke szerint a szerző hangsúlyozza, hogy

Magyarország 2021-es gyermekvédelmi törvénye – amely tiltja a nemváltás és homoszexualitás népszerűsítését iskolákban – ugyanezen alkotmányos logikán alapul, elsődleges célja a család nevelési jogának védelme.

Az Európai Bizottság ezt diszkriminatívnak tartja, de Magyarország szerint ez a gyermekjogokat védő intézkedés.

Nyitókép: AFP/Janek Skarzynski

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

piramis-2
2025. szeptember 03. 12:52
Tarr Zoltán (Budapest, 1972. február 12. –) magyar református lelkész, a Tisztelet és Szabadság Párt alelnöke, a Tisztelet és Szabadság Párt képviselője az Európai Parlamentben. Tarr Zoltán szerint a hagyományos családmodell lejárt lemez. Na. Szerintem az ilyenekkel nem nagyon lehet mit kezdeni. Vitázni is felesleges ezekkel. Szerintem kár beléjük a karbonlábnyom! Az ilyenekkel tábort kell építtetni. Ahol meditálhatnak, gondolkodhatnak, hol rontották el. Ott nyugodtan koncentrálhatnának. Nevezzük ezeket a táborokat, mondjuk... Koncentrációs táboroknak!
Ízisz
2025. szeptember 03. 12:46 Szerkesztve
Z. Ízisz szantofer 2025. szeptember 03. 12:43 Elsődleges felelőssége a szülőknek van!!! Senkit nem kényszerítenek rá, hogy drogos legyen!!! Az állam nem fogja külön minden egyes család gyerekét felnevelni!!! Ez a szülők feladata!!! Annyi család és gyermekvédelmi szociális segítséget sehol nem kapnak a családok, gyerekek, egyetemisták mint nálunk!!! Az emberek elrontott életéért, nyomoráért, nehogy már a kormány legyen a felelős!!! A döntés az emberek kezében van!!! Mond meg az agyhalott, pszichopata gazdádnak, hogy mehet a kommunista apja faszára veled együtt!!! 💯❗🖕😐
Nyégé
2025. szeptember 03. 12:44
És fog valamit is változni a viselkedésük velünk szemben? "hány éves vagy Hercegecske..." lásd határkerítés.
Gonella
2025. szeptember 03. 12:38
csak látnám és hallanám már azt az orbitális nagy taslit ennek az ostoba gonosz nőnek a pofáján!
