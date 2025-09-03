Bődületes pofont kapott Von der Leyen: Magyarország lehet a nagy nyertese az amerikai döntésnek

Marcin Romanowski, a lengyel parlament száműzött képviselője és a budapesti Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének igazgatója szerint az amerikai Mahmoud v. Taylor ügy precedenst teremtett: kimondta, hogy az államnak kötelessége megvédeni a gyermekeket az ideológiai kényszertől, különösen szexuális és gender témákban.

A Brussels Signal cikke szerint a szerző hangsúlyozza, hogy

Magyarország 2021-es gyermekvédelmi törvénye – amely tiltja a nemváltás és homoszexualitás népszerűsítését iskolákban – ugyanezen alkotmányos logikán alapul, elsődleges célja a család nevelési jogának védelme.

Az Európai Bizottság ezt diszkriminatívnak tartja, de Magyarország szerint ez a gyermekjogokat védő intézkedés.