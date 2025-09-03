Bődületes pofont kapott Von der Leyen: Magyarország lehet a nagy nyertese az amerikai döntésnek

LMBT-aktivisták a magyar gyermekvédelmi törvény felülírására biztatják az EU Bíróságát
Az EU Observer oldalán megjelent véleménycikk azt állítja, hogy a gyerekvédelmi törvény „erőszakos homofób hullámot” indított el a kontinensen.
Az Egyesült Államokban kimondták: az államnak kötelessége megvédeni a gyermekeket az ideológiai kényszertől, különösen szexuális és gender témákban. Marcin Romanowski szerint Magyarország 2021-es gyermekvédelmi törvénye, amit az Európai Bizottság támad, ugyanezen alkotmányos logikán alapul.
Marcin Romanowski, a lengyel parlament száműzött képviselője és a budapesti Magyar-Lengyel Szabadság Intézetének igazgatója szerint az amerikai Mahmoud v. Taylor ügy precedenst teremtett: kimondta, hogy az államnak kötelessége megvédeni a gyermekeket az ideológiai kényszertől, különösen szexuális és gender témákban.
A Brussels Signal cikke szerint a szerző hangsúlyozza, hogy
Magyarország 2021-es gyermekvédelmi törvénye – amely tiltja a nemváltás és homoszexualitás népszerűsítését iskolákban – ugyanezen alkotmányos logikán alapul, elsődleges célja a család nevelési jogának védelme.
Az Európai Bizottság ezt diszkriminatívnak tartja, de Magyarország szerint ez a gyermekjogokat védő intézkedés.
Nyitókép: AFP/Janek Skarzynski
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.