09. 19.
péntek
09. 19.
péntek
Magyarország Hamász ENSZ Közgyűlés

Befutott az újabb Izrael-ellenes őrület, csak Magyarország és Amerika áll ellen a nyugati világból

2025. szeptember 19. 13:00

Izrael a felelős mindenért, a Hamász szinte semmiről sem tehet – állapította meg az ENSZ Közgyűlése. Elemzésünk a szavazásról és hátteréről!

2025. szeptember 19. 13:00
Veszprémy László Bernát
Veszprémy László Bernát

Az ENSZ Közgyűlése pénteken elsöprő többséggel megszavazta egy nyilatkozat elfogadását, amely „kézzelfogható, határidőhöz kötött és visszafordíthatatlan lépéseket” vázol fel az Izrael és a palesztinok közötti kétállami megoldás felé, a világ vezetőinek közelgő találkozója előtt.
A hétoldalas nyilatkozat egy júliusi ENSZ-konferencia eredménye – amelyet Szaúd-Arábia és Franciaország szervezett – a több évtizedes konfliktusról. Az Egyesült Államok és Izrael bojkottálta az eseményt. A nyilatkozatot támogató határozatot 142 szavazattal fogadták el, 10 ország szavazott ellene, 12 pedig tartózkodott. A szavazás megelőzi a szeptember 22-i, a magas szintű ENSZ Közgyűlés ülésszakának margóján tartandó világvezetői találkozót, ahol várhatóan Nagy-Britannia, Franciaország, Kanada, Ausztrália és Belgium hivatalosan is elismeri a palesztin államot – írja a Reuters.

Ez az alaphír, ami a hazai baloldali sajtón végighasított, a jobboldali sajtóban pedig meg sem jelent. Érdemes viszont mélyebben utána járni, mit is szavazott meg most az ENSZ, és kik szavaztak mellette, esetleg ellene, illetve kik is tartózkodtak – és mit jelent ez egész?

A nyilatkozat pontos szövege – melyet már alaposan elemzett Nemes Dániel – azzal kezdi, hogy ugyan elítéli a 2023. október 7-i, népirtó jellegű támadást Izrael ellen, ám a szöveg ügyel rá, hogy csak a „civilekkel” szembeni atrocitások ítélje el, a katonák elleni támadásokat nem. Emlékezzünk rá: a Hamász és más terrorszervezetek harcosai megerőszakoltak izraeli női katonákat, lefejeztek és megkínoztak más izraeli katonákat, tették ezt ráadásul terrorista szervként. A palesztin oldal régóta érvel azzal, hogy voltaképpen az összes izraeli civil valójában katona, hiszen valamikor szükségszerűen teljesítettek katonai szolgálatot és bármikor behívható tartalékosok. A kiegyensúlyozottnak tűnő nyelvezet mögött tehát az áll, hogy nem ítélik el az izraeli katonák megerőszakolását, lefejezését, és kétértelmű megfogalmazással aláírják a vádat, miszerint az izraeli civilek is voltaképpen katonák.

A szöveg egyébként olyan értelemben egyértelmű visszalépés, hogy szerepel benne: fizikai összeköttetést kell teremteni Gáza, illetve „Ciszjordánia” (alias Júdea-Szamária) között.

 Ez különösen izgalmas, hiszen elég rátekinteni a térképre, és meg lehet állapítani, hogy ez csakis Izrael területeinek elvételével lehetséges – nem is az ún. „megszállt” területeinek, hanem az 1967-es háború előtti területeinek elvételével. Arról nem is beszélve, hogy Ciszjordániában az egyetlen oka annak, hogy még a helyén van a Palesztin Hatóság, hogy Izrael anyagi és biztonsági támogatást nyújt neki – ha nem nyújtana, már rég átvette volna az uralmat ott is Hamász. Kérdéses, hogy a ciszjordániaiak érdekeit mennyiben is szolgálja, hogy a hamászos terroristák expressz utat kapjanak a területre Gázából.

Ezt követően a szövegben olyan egyoldalúságok következnek, hogy „Izrael ismerje el Palesztinát”,

de a palesztinoknak nem kell elismerniük Izraelt; hogy a nyilatkozat elismeri a palesztinok államalapítási jogát, de arról nem szól, hogy az izraeliek effajta jogát elismerné; követeli, hogy védelmet kapjanak a jeruzsálemi muszlim és keresztény vallási helyek, de a zsidó vallási helyeknek ilyen védelmet nem követel.

A szöveg egészen lenyűgöző módon nem követeli, hogy a Hamász feltétel nélkül engedje el a túszokat – érdemes elolvasni az erről szóló magyar tudósításokat is, vagy például a Guardian vonatkozó cikkét, mert ezek a deklaráció szövegét mind (!) meghamisítva idézik –, hanem azt írja, hogy egy tűzszünetet követően, palesztin foglyokért cserébe (!) kell elengedni a túszokat. Igen, tehát a terroristák nem egyszerűen engedjék el az elrabolt izraelieket és a már meggyilkolt túszok holttesteit, hanem előbb Izrael kössön szépen tűzszünetet a terroristákkal, és engedjen el elítélt, bűnöző terroristákat és tömeggyilkosokat a túszokért cserébe – komplett agyrém, de a nyugati világ nagy része a jelek szerint egyetért vele.

Újabb meghökkentő pont, hogy a szöveg szerint a Hamásznak ugyan le kell tennie a fegyvert, de nem Izrael előtt, hanem a Palesztin Hatóság előtt! 

Ilyet sem gyakran lát az ember, hogy az ENSZ megszabja két háborúzó fél között – amelyből az egyik egy terrorista csoport –, hogy ki előtt tehetik le a fegyvert, ráadásul olyan szervezet előtt kell ezek szerint kapitulálniuk, amelyik a múltban maga is finanszírozott és sajtóhírek szerint most is finanszíroz iszlamista terroristákat és terrortámadásokat.

A szöveg ezen kívül hozza a szokásos kliséket, miszerint Izraelnek ki kell vonulni a „megszállt területekről”, ideértve Kelet-Jeruzsálemet: sajátos elképzelés, hogy egy ország vonuljon ki a fővárosából, vagy éppen szereljen le cirka 80 ezres településeket. Ezen kívül szankciókat és gyakorlatilag fegyverembargót – pontosabban: csak akkor, ha feltételezhető, hogy a fegyvereket a „megszállt területeken”, pl. Kelet-Jeruzsálemben használják – követel Izrael ellen, és felszólítja Izraelt, hogy vessen véget a „telepes erőszaknak”, de nem szólítja fel a palesztinokat, hogy vessenek véget a zsidókkal szembeni erőszaknak. A „Hamász” szó egyszer fordul elő a szövegben, a „telepes” négyszer, „Izrael” 68-szor.

És akkor kik szavazták meg ezt a súlyosan egyoldalú, a terrorizmust felmentő, a Közel-Kelet egyetlen demokráciáját elítélő nyilatkozatot?

Izrael arab „barátai”, az Ábrahám-egyezmények aláíró természetesen mind ott sorakoznak az elfogadók között, egy kivétellel (lásd lentebb!). A Nyugati világból lényegében mindenki, még a hagyományosan Izrael-barát(abb) Kanada és Németország is. De megszavazta a különutas(abb) Szerbia, Szlovákia, Ausztria, és olyan „jobboldali” vezetésű országok is, mint Olaszország, Hollandia és Svédország. Az egész nyugati világból (!) két ország szavazott nemmel: Magyarország és az Egyesült Államok. Európából tartózkodott még Csehország, Észak-Macedónia, Moldávia és a muszlim Albánia.

Beszédes, hogy két nyugati ország maradt, amely még képviseli a józan észt – és az is beszédes, hogy ez az egész diskurzus a magyar sajtóból szinte teljesen kimaradt. 

Nyitókép: Wikimedia Commons

***

 

Összesen 9 komment

neszteklipschik
2025. szeptember 19. 14:03
Egyszeriember 2025. szeptember 19. 13:08 Hogy Magyarországért szembe megyünk, ha kell az egész világgal - rendben van, a hazánkért, népünkért, nemzetünkért ez valahol természetes is. De Izraelért miért volna kötelező megtennünk ugyanezt? Ők is ennyire kardoskodnának értünk? Elutasítják a magyarellenes döntéseket bárhol, bármikor? Nem szeretetből, érdekből van a magyar külpolitika levezetve. Tehát nem "szívességet teszünk" Izraelnek, hanem a saját, jól felfogott érdekeinket követjük. Ha te ebben nem látod a magyar érdeket, akkor tedd föl a kérdést: Mi a jobb nekünk, hogy 1. Izrael pusztuljon minden zsidó pedig meneküljön el onnan (mondjuk ide hozzánk), vagy 2. Izrael éljen és virágozzék és minden zsidó OTT akarjon élni (és ne pedig mondjuk itt, Magyarországon)? Ha sikerült erre választ találnod magadban, akkor talán megérted, hogy miért szavazunk úgy, ahogy...
NokiNokedli
2025. szeptember 19. 13:58
"Befutott az újabb Izrael-ellenes őrület, csak Magyarország és Amerika áll ellen a nyugati világból" Pedig nem kéne. Vagy Orbánt Netanjahu tartja a hatalomban? Viktor ha Ukrajnában nem támogatja a háborút, akkor Gázában miért támogatja? Egyikhez sincs semmi közünk!
Gubbio
•••
2025. szeptember 19. 13:39 Szerkesztve
Kun Béla, Rákosi, Soros örököseit ott hordozzuk a hátunkon (a kebelünkön), miközben 95%-uk ellenünk van, és megfojtatnának bennünket egy kanál vízben. Nekik teljesen mindegy, hogy "mellettük" vagyunk-e, mert ők minden körülmény között ellenünk vannak. Annak idején még Bident is kukoricára térdepeltették, amikor egy ellenőrizetlen pillanatában hirtelen kiszabadult belőle az igazságérzet Gáza láttán, és összeráncolta a szemöldökét.
letsgobrandon-2
2025. szeptember 19. 13:20
ha nem állsz be a globalista csordába akkor te leszel a genyó
