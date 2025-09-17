Azonnal besült Von der Leyen legújabb mesterterve: Magyarország után Olaszország és Spanyolország is nemet mondott

Vadim Truhacsev, európai ügyekkel foglalkozó politológus szerint az Európai Unióban nincs egységes álláspont a 19. oroszellenes szankciós csomag tartalmáról, ezért késik annak elfogadása – írja a Gazeta.

A vízumkorlátozások kérdésében például nincs konszenzus

– amelyben nemcsak Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő ellenzi a szigorítást, hanem Olaszország, Spanyolország, Görögország és Ciprus is –, valamint a befagyasztott orosz vagyonok sorsa miatt Belgium aggódik leginkább.

Az eltérő tagállami érdekek lassítják az újabb intézkedések bevezetését – állapította meg a politológus, aki szerint így nehezen fogják bevezetni a Európai Bizottság Oroszországgal szemben bevezetni tervezett, immár 19. szankciós csomagját.