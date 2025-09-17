Azonnal besült Von der Leyen legújabb mesterterve: Magyarország után Olaszország és Spanyolország is nemet mondott

Egész Európa árgus szemekkel figyeli Németországot: Magyarország, Csehország és Bulgária már döntött
Szeretné már dűlőre vinni az ügyet Ursula von der Leyen.
Ennek sokan nem fognak örülni.
Vadim Truhacsev, európai ügyekkel foglalkozó politológus szerint az Európai Unióban nincs egységes álláspont a 19. oroszellenes szankciós csomag tartalmáról, ezért késik annak elfogadása – írja a Gazeta.
A vízumkorlátozások kérdésében például nincs konszenzus
– amelyben nemcsak Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő ellenzi a szigorítást, hanem Olaszország, Spanyolország, Görögország és Ciprus is –, valamint a befagyasztott orosz vagyonok sorsa miatt Belgium aggódik leginkább.
Az eltérő tagállami érdekek lassítják az újabb intézkedések bevezetését – állapította meg a politológus, aki szerint így nehezen fogják bevezetni a Európai Bizottság Oroszországgal szemben bevezetni tervezett, immár 19. szankciós csomagját.
Ezt is ajánljuk a témában
Szeretné már dűlőre vinni az ügyet Ursula von der Leyen.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Hamarosan erősödhet a visegrádi országok befolyása Brüsszelben.
Szijjártó Péter határozottan tagadta, hogy Donald Trump bármit is követelt volna Magyarországtól.
Az ukrán elnök egyenesen Donald Trumptól kért segítséget.