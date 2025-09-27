Alaposan nekiment a politikai iszlámnak a patrióta párt újraválasztott vezetője

Az Osztrák Szabadságpárt újraválasztott elnöke alapjaiban alakítaná át az osztrák politikát. Herbert Kickl egyik legfontosabb céljának nevezte a migráció megállítását és a politikai iszlám betiltását Ausztriában. A 96,9 százalékos eredménnyel újraválasztott pártelnök az FPÖ szombati salzburgi kongresszusán az MTI közlése szerint kiemelte,

Nem a rendszer tör meg minket, hanem mi törjük meg ezt a hamis rendszert.

Beszédében egy Harmadik Köztársaság felállításáról szólt. Az Osztrák Köztársaság jelenlegi politikai berendezkedését Második Köztársaságnak nevezik.

Kickl megerősítette célját, hogy kancellár legyen, és teljesen átalakítsa az országot.

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint az FPÖ a választók mintegy 35 százalékának támogatását élvezi. Az egy évvel ezelőtti parlamenti választásokon a párt az első helyen végzett 29 százalékkal. Ennek ellenére nem tudott kormányt alakítani, mert az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) koalícióra lépett, és ők alakíthattak kormányt. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt,