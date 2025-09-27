Ft
Herbert Kickl migráció Ausztria Osztrák Szabadságpárt FPÖ

Alaposan nekiment a politikai iszlámnak a patrióta párt újraválasztott vezetője

2025. szeptember 27. 19:52

Herbert Kickl mindent megváltoztatna az országban.

2025. szeptember 27. 19:52
null

Az Osztrák Szabadságpárt újraválasztott elnöke alapjaiban alakítaná át az osztrák politikát. Herbert Kickl egyik legfontosabb céljának nevezte a migráció megállítását és a politikai iszlám betiltását Ausztriában. A 96,9 százalékos eredménnyel újraválasztott pártelnök az FPÖ szombati salzburgi kongresszusán az MTI közlése szerint kiemelte,

Nem a rendszer tör meg minket, hanem mi törjük meg ezt a hamis rendszert. 

Beszédében egy Harmadik Köztársaság felállításáról szólt. Az Osztrák Köztársaság jelenlegi politikai berendezkedését Második Köztársaságnak nevezik.

Kickl megerősítette célját, hogy kancellár legyen, és teljesen átalakítsa az országot.

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint az FPÖ a választók mintegy 35 százalékának támogatását élvezi. Az egy évvel ezelőtti parlamenti választásokon a párt az első helyen végzett 29 százalékkal. Ennek ellenére nem tudott kormányt alakítani, mert az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) koalícióra lépett, és ők alakíthattak kormányt. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, 

a szeptember 15–23. között, 2000 megkérdezett részvételével készült kutatás szerint a három kormánypárt együtt is csupán 49 százalékot érne el egy most vasárnap tartott parlamenti választáson, vagyis nem lenne parlamenti többségük.

Ezzel szemben az FPÖ stabilan 35-36 százalékon áll, ezzel 15 százalékponttal előzi meg a második helyen lévő ÖVP-t, amely 20-21 százalékra csúszott vissza.

Nyitókép: HELMUT FOHRINGER / APA / AFP

 

survivor
2025. szeptember 27. 21:14
Valami PLATON nevű görög leírta: ÁLLAM.
survivor
2025. szeptember 27. 21:12
A demokrácia gazdasagi es demográfiai bukast jelent.
survivor
2025. szeptember 27. 21:11
angyalszem Európán csak egy jobbos diktatúra segít. Gazdaságilag, társadalmilag. Ez van...
survivor
2025. szeptember 27. 21:09
Ausztrián csak a braunaui akvarellfestő segíthet.
