09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fehér Ház rejtély Donald Trump

A nap rejtélye: valaki furcsa tárgyakat hajigált ki a Fehér Ház emeleti ablakából, Trump is megszólalt (VIDEÓ)

2025. szeptember 02. 21:08

Donald Trump megdöbbentő dolgot mondott a videón látható ablakokról.

2025. szeptember 02. 21:08
null

Felbukkant egy videó az X-en, melyen az látható, amint a Fehér Ház egyik emeleti ablakából valaki sötét színű, beazonosíthatatlan tárgyakat dobál ki az ablakon.

A felvétel – írja a New York Post – a hétvégén terjedt el a közösségi médiában. A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint a rejtélyes eset mögött egy vállalkozó állhat, aki rendszeres karbantartási munkákat végzett Trump távollétében.

Frissítés: A rejtélyre aztán maga Donald Trump szolgáltatott választ, mikor a Fehér Házban tartott, kedd esti sajtótájékoztatón az orra alá dugták a videót, hogy kommentálja. Az amerikai elnök hezitálás nélkül, magabiztosan állította, hogy a videó kizárólag MI-val generált lehet, mivel azokat az ablakokat – biztonsági okokból – lehetetlen kinyitni. Még viccelődött is vele, hogy a felesége néha szívesen engedne be egy kis friss levegőt, de sajnos nem lehet.

Nyitókép: képernyőfotó/X

 

 

gullwing
2025. szeptember 02. 22:05
Nem pakolt el maga után bidé, és a néger csaj... Nos most küldték utánuk a motyójukat. 🤣
DINO54
2025. szeptember 02. 21:28
Amatőrök! A "rendes filmekben" két pixelből felnagyítják az adott dolgot, és még valakinek a szőrös tökén a pattanást is meglátják.
masikhozzaszolo
2025. szeptember 02. 21:20
Mintha olvastam volna olyat, hogy kibővítenék a Fehér Házat. Most amit kidobtak, azzal bővült.
