A nap rejtélye: valaki furcsa tárgyakat hajigált ki a Fehér Ház emeleti ablakából, Trump is megszólalt (VIDEÓ)

Mindenki ezt találgatja: órákon belül nagy bejelentést tesz Trump az Ovális Irodából
A Fehér Ház megerősítette a hírt.
Donald Trump megdöbbentő dolgot mondott a videón látható ablakokról.
Felbukkant egy videó az X-en, melyen az látható, amint a Fehér Ház egyik emeleti ablakából valaki sötét színű, beazonosíthatatlan tárgyakat dobál ki az ablakon.
A felvétel – írja a New York Post – a hétvégén terjedt el a közösségi médiában. A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint a rejtélyes eset mögött egy vállalkozó állhat, aki rendszeres karbantartási munkákat végzett Trump távollétében.
Frissítés: A rejtélyre aztán maga Donald Trump szolgáltatott választ, mikor a Fehér Házban tartott, kedd esti sajtótájékoztatón az orra alá dugták a videót, hogy kommentálja. Az amerikai elnök hezitálás nélkül, magabiztosan állította, hogy a videó kizárólag MI-val generált lehet, mivel azokat az ablakokat – biztonsági okokból – lehetetlen kinyitni. Még viccelődött is vele, hogy a felesége néha szívesen engedne be egy kis friss levegőt, de sajnos nem lehet.
Nyitókép: képernyőfotó/X