A nap rejtélye: valaki furcsa tárgyakat hajigált ki a Fehér Ház emeleti ablakából, Trump is megszólalt (VIDEÓ)

Felbukkant egy videó az X-en, melyen az látható, amint a Fehér Ház egyik emeleti ablakából valaki sötét színű, beazonosíthatatlan tárgyakat dobál ki az ablakon.

A felvétel – írja a New York Post – a hétvégén terjedt el a közösségi médiában. A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint a rejtélyes eset mögött egy vállalkozó állhat, aki rendszeres karbantartási munkákat végzett Trump távollétében.

Frissítés: A rejtélyre aztán maga Donald Trump szolgáltatott választ, mikor a Fehér Házban tartott, kedd esti sajtótájékoztatón az orra alá dugták a videót, hogy kommentálja. Az amerikai elnök hezitálás nélkül, magabiztosan állította, hogy a videó kizárólag MI-val generált lehet, mivel azokat az ablakokat – biztonsági okokból – lehetetlen kinyitni. Még viccelődött is vele, hogy a felesége néha szívesen engedne be egy kis friss levegőt, de sajnos nem lehet.

Why is someone throwing objects out the damn window at the White House? This makes zero sense under any normal circumstances. The media needs to get answers, even if just from a security perspective. What the hell is the Secret Service doing?



pic.twitter.com/zKotLvmR1j — John Jackson (@hissgoescobra) September 1, 2025

Nyitókép: képernyőfotó/X