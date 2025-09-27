Ft
Magyarország Szijjártó Péter kőolajvezeték miniszter

A miniszter bejelentette: a Barátság kőolajvezetéket ért támadás a Magyarország irányába történő szállítást nem befolyásolja

2025. szeptember 27. 15:51

A hazánkba irányuló kőolajellátás folyamatos – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

2025. szeptember 27. 15:51
Mint arról beszámoltunk, ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak – közölte szombaton Oleg Nyikolajev, a régió vezetője.

A tisztségviselő azt mondta, hogy leállították a munkát a helyszínen, és 

senki nem sérült meg.

Hozzátette, hogy a támadás a régió fővárosától, Csebokszáritól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Konar települést érte. A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része.

Nincs veszélyben az energiaellátásunk

Szombat délután Szijjártó Péter külügyminiszter rövid tájékoztatást tett közzé Facebook-oldalán, melyben ismertette:

a Barátság kőolajvezetéket ért támadás a Magyarország irányába történő szállítást nem befolyásolja,

a hazánkba irányuló kőolajellátás folyamatos.

Adott a Barátságon történő kereskedelem szerződéses keretrendszere

Emlékezetes, hogy a Barátság kőolajvezetéket az elmúlt időszakban többször is támadás érte. Augusztus végén a Mandinernek Hortay Olivér, a Századvég Energia-és Klímapolitika Üzletágának vezetőjét és a Gazdasági Folyamatok Kutatóintézet kutatási igazgatója elmondta, hogy az elmúlt hónapok támadásai nem előzmény nélküliek: a tavalyi Lukoil-ügy, Zelenszkij tanácsadójának őszi fenyegetése, illetve az idei, márciusi támadás már önmagukban is kockázatot jelentettek. 

Az azonban, hogy Ukrajna fokozódó intenzitással, egy héten belül háromszor is bombázta a vezetéket kiszolgáló infrastruktúrát és napokra ellehetetlenítette a szállításokat, megemelte a téteket. 

A Barátságon történő kereskedelem szerződéses keretrendszere adott, a vezeték műszaki állapota megfelelő, így 

az egyetlen komoly veszélyt Ukrajna adminisztratív és katonai akciói jelentik, amelyek azonban fokozódnak

 – fogalmazott a szakértő.

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

