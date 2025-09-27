A miniszter bejelentette: a Barátság kőolajvezetéket ért támadás a Magyarország irányába történő szállítást nem befolyásolja

Mi is ez a Barátság kőolajvezeték: hogy jött létre és mi a mai szerepe?
Mikor épült, hogyan, és mi a jelentősége a Barátság kőolajvezetéknek? Hogy lett belőle előny, és mi a mai szerepe?
A hazánkba irányuló kőolajellátás folyamatos – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Mint arról beszámoltunk, ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak – közölte szombaton Oleg Nyikolajev, a régió vezetője.
A tisztségviselő azt mondta, hogy leállították a munkát a helyszínen, és
senki nem sérült meg.
Hozzátette, hogy a támadás a régió fővárosától, Csebokszáritól mintegy 60 kilométerre délkeletre fekvő Konar települést érte. A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része.
Szombat délután Szijjártó Péter külügyminiszter rövid tájékoztatást tett közzé Facebook-oldalán, melyben ismertette:
a Barátság kőolajvezetéket ért támadás a Magyarország irányába történő szállítást nem befolyásolja,
a hazánkba irányuló kőolajellátás folyamatos.
Emlékezetes, hogy a Barátság kőolajvezetéket az elmúlt időszakban többször is támadás érte. Augusztus végén a Mandinernek Hortay Olivér, a Századvég Energia-és Klímapolitika Üzletágának vezetőjét és a Gazdasági Folyamatok Kutatóintézet kutatási igazgatója elmondta, hogy az elmúlt hónapok támadásai nem előzmény nélküliek: a tavalyi Lukoil-ügy, Zelenszkij tanácsadójának őszi fenyegetése, illetve az idei, márciusi támadás már önmagukban is kockázatot jelentettek.
Az azonban, hogy Ukrajna fokozódó intenzitással, egy héten belül háromszor is bombázta a vezetéket kiszolgáló infrastruktúrát és napokra ellehetetlenítette a szállításokat, megemelte a téteket.
A Barátságon történő kereskedelem szerződéses keretrendszere adott, a vezeték műszaki állapota megfelelő, így
az egyetlen komoly veszélyt Ukrajna adminisztratív és katonai akciói jelentik, amelyek azonban fokozódnak
– fogalmazott a szakértő.
Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI
Az oroszok azonnal leállították a munkát a helyszínen.