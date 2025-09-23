Ft
09. 23.
kedd
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
aljasság Charlie Kirk gyilkosság Donald Trump gyűlölet undor baloldal

A liberális oldal polgárháborút akar szítani: most a színpadon szimulálták Donald Trump kibelezését (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 08:12

A közönség üvöltve éljenzett. Tovább árad a szélsőbalos szeretet, amihez a komplett a magyar ellenzék is asszisztál.

2025. szeptember 23. 08:12
null

A TikTokon terjed egy videó, amelyen azt látni, hogy az illinois-i Chicago-ban megrendezett Riot Fest fellépői a színpadon szimulálják Donald Trump amerikai elnök véres kibelezését, miközben a közönség üvöltve éljenez.

Ez felbujtás. Pontosan tudják, mit csinálnak.

 A demokraták nem tudnak magukon uralkodni. Imádják az erőszakot népszerűsíteni” – írja a Libs of TikTok oldal.

Gyomorforgató mindez annak fényében, hogy a szélsőbaloldali gyűlölethullám áldozatokat szed szerte a világon. Magyarországon az antifa vert agyon ártatlan magyar embereket, az Egyesült Államokban nemrég lelőtték Charlie Kirk keresztény influenszert, aki a párbeszéd híve volt. 

A magyar ellenzéki oldal szinte egy emberként hallgat, gyűlölettüntetést szerveztek a gyűlölet ellen,

pár prominens képviselőjük pedig az emberi nem legaljasabb „hagyományait”, természetünk legsötétebb oldalát élesztette föl azzal, hogy ünnepelte egy másik ember halálát annak véleménye miatt, vagy éppen cinikusan örvendett halálának. Jánosi Gergő kutyapárti politikus ellen petíció indult, hogy takarodjon el a közéletből.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Máthé Zsuzsa

Idézőjel

Petíció a Charlie Kirk halálán nevető Jánosi Gergő lemondásáért

A Kétfarkú Kutya Párt képviselője a 31 éves Charlie Kirk halálán gunyorosan nevető, őt fasisztázó posztot osztott meg.

Íme, a videó:

Nyitókép: TikTok

Majdmegmondom
2025. szeptember 23. 08:58
Ugyanazok az emberek, mint annak idején a kommunisták.
masikhozzaszolo
2025. szeptember 23. 08:48
Most láttam a Szép lányok ne sírjatok filmet. Ott éppen az ifiparkban ment a következő, korai hergelés: Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek s halált hozó fű terem gyönyörűszép szívemen.
Egyszeriember
2025. szeptember 23. 08:45
Évekkel ezelőtt mondtam először, hogy ezúttal polgárháborús hullámot akarnak földrész(ek)en átívelően szítani (a 19. században szabadságharcokkal ezt már megtették). Még mindig reménykedem, hogy csak meglódult a képzelőerőm, de a fékevesztett álliberális csürhe csak nem nyugszik, míg valami nagy bajt nem okoznak.
pipa89
2025. szeptember 23. 08:40
Ezek nem demokraták, hanem ANARCHISTÁK! Szerintem ahhoz, hogy megtisztuljon a politika, mindkét felet ki kell szabadítani a pénzmaffiás FOS-közbeszédből! A woke-világ felszámolja a humánumot! Ezt kell kezelnie minden kormánynak!
