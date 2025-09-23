A liberális oldal polgárháborút akar szítani: most a színpadon szimulálták Donald Trump kibelezését (VIDEÓ)

A TikTokon terjed egy videó, amelyen azt látni, hogy az illinois-i Chicago-ban megrendezett Riot Fest fellépői a színpadon szimulálják Donald Trump amerikai elnök véres kibelezését, miközben a közönség üvöltve éljenez.

Ez felbujtás. Pontosan tudják, mit csinálnak.

A demokraták nem tudnak magukon uralkodni. Imádják az erőszakot népszerűsíteni” – írja a Libs of TikTok oldal.