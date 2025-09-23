A liberális oldal polgárháborút akar szítani: most a színpadon szimulálták Donald Trump kibelezését (VIDEÓ)

Ellenzéki tüntető a gyűlöletellenes tüntetésen: „Szarrágó férgek vagytok mind, b*zdmeg, akiket el kell taposni”
Gyilkos indulat él az ellenzékben a másként gondolkodókkal szemben, amit Pottyondy Edina és noÁr szított tovább a Hősök terén.
A közönség üvöltve éljenzett. Tovább árad a szélsőbalos szeretet, amihez a komplett a magyar ellenzék is asszisztál.
A TikTokon terjed egy videó, amelyen azt látni, hogy az illinois-i Chicago-ban megrendezett Riot Fest fellépői a színpadon szimulálják Donald Trump amerikai elnök véres kibelezését, miközben a közönség üvöltve éljenez.
Ez felbujtás. Pontosan tudják, mit csinálnak.
A demokraták nem tudnak magukon uralkodni. Imádják az erőszakot népszerűsíteni” – írja a Libs of TikTok oldal.
Gyomorforgató mindez annak fényében, hogy a szélsőbaloldali gyűlölethullám áldozatokat szed szerte a világon. Magyarországon az antifa vert agyon ártatlan magyar embereket, az Egyesült Államokban nemrég lelőtték Charlie Kirk keresztény influenszert, aki a párbeszéd híve volt.
A magyar ellenzéki oldal szinte egy emberként hallgat, gyűlölettüntetést szerveztek a gyűlölet ellen,
pár prominens képviselőjük pedig az emberi nem legaljasabb „hagyományait”, természetünk legsötétebb oldalát élesztette föl azzal, hogy ünnepelte egy másik ember halálát annak véleménye miatt, vagy éppen cinikusan örvendett halálának. Jánosi Gergő kutyapárti politikus ellen petíció indult, hogy takarodjon el a közéletből.
A Kétfarkú Kutya Párt képviselője a 31 éves Charlie Kirk halálán gunyorosan nevető, őt fasisztázó posztot osztott meg.
Íme, a videó:
Nyitókép: TikTok