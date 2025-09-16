Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bayer Zsolt Svédország Magyarország migráció bevándorló migráns média bevándorlás

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

2025. szeptember 16. 12:23

Kiegészítve a svédisztáni sajtó cikkei alatt megjelent svéd állampolgárok kommentjeivel.

2025. szeptember 16. 12:23
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ambrózy kollégának tökéletesen igaza van, mindent megírt ezekről a fogalmatlan gazemberekről (444, 24, HVG, Hang – meg az összes többi).

Alább Ambrózy cikke. De kiegészítem a svédisztáni sajtó cikkei alatt megjelent svéd állampolgárok kommentjeivel – illetve egy csokornyival, terjedelmi problémák miatt. A válogatást egy évtizedekig Svédországban élő kedves olvasóm küldte.

»PierreRobert: A svéd politikusok semmi másra nem alkalmasak, mint az un. jóléti államot felszámolják. Pocsék nyugdíjrendszer. Tönkretett egészségügy. Gyér infrastrukturális befektetés. Legyengített védelem az ukrajnai pusztítás miatti szállításokból eredően.

A politikusoknak nem más a célja, mint a WEF-nek való megfelelés, elszegényíteni a népeket és a saját gazdagodásukat elősegíteni.

latmask: Van egy párt Magyarországon, a Tisza. Ennek vezetője Magyar Péter Ursula kezéből eszik.

Ha ezek kerülnének hatalomra, a magyarok ugyanazt az adóemelést és még talán 1 millió migránst is kapnának velük.

Magyarország kb. úgy nézne ki, mint manapság Svédország.«”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. szeptember 16. 14:24
steinamanger-2westend 2025. szeptember 16. 14:22 "az embernek nehéz belátnia hogy ekkorát tévedett, nem hagyhatja összeomlani világát. Sajnálom" - a helyedben én is sajnálnám hogy bevetted agyatlan módon a poloska hazugságait. De ez legyen a te problémád. Ahogy a többi tsz-szektás hazugság bekajálása is.
Válasz erre
0
0
westend
2025. szeptember 16. 14:21
kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 16. 13:58 "Köszönőviszonyban nincs a valósággal, amit a Fidesz hazudik..." - hát persze poloskatrollocska. Hisz jelen esetben a globalista die Welt-ből idéztek :)
Válasz erre
0
0
westend
2025. szeptember 16. 14:12
steinamanger - 2Picnic Niki 2025. szeptember 16. 14:07 "Kénytelenek egyre nagyobbakat hazudni, ennek megvan a maga oka. Nevezetesen az hogy a kognitív disszonancia egyre kevésbé működik a magyar társadalom egészséges részében" - ez így van poloskatrollocska, ezért fog bukni k. nagyot a tsz-szektád. De annak azért meg van a tsz-szektás bukéja, amikor te mint poloskatroll hazugságokról próbálsz moralizálni :D (és csak szólok picinyem, hogy a számok-adatok a svéd helyzetről a nyugati globalisták médiákból valók. Csak úgy hazudozz tovább:)
Válasz erre
0
0
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 16. 13:58
Fideszes alternatív valóságban már minden nyugati ország összeomlott, a megmaradt lakóik pedig csak éhenfagyott migránsok. Tavaly összesen 92 gyilkosság történt Svédországban. Full hazugság, amit állítanak ezek a ruszkibérenc hazaáruló faszfejek. Orbán, te balfasz, inkább azzal foglalkozz, hogy Svédország gazdasága ne fényévekre legyen a magyarétól és hogy a Svéd életszínvonal közelében sem vagyunk, azt inkább hagyjuk is... Köszönőviszonyban nincs a valósággal, amit a Fidesz hazudik reggel, délben, meg este. Köszönjük az önbevallást, tehát ha a Tisza nyerne, akkor a magyar nép világszínvonalú oktatást, erős GDP-t, magas vásárlóerőt, tiszta és jól felszerelt kórházakat, környezetbarát közlekedést, rendes nyugdíjrendszert, digitálisan fejlett közigazgatást és társadalmi jólétet kapna, mint Svédországban? Ekkora balfaszokat komolyan…
Válasz erre
3
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!