„Ambrózy kollégának tökéletesen igaza van, mindent megírt ezekről a fogalmatlan gazemberekről (444, 24, HVG, Hang – meg az összes többi).

Alább Ambrózy cikke. De kiegészítem a svédisztáni sajtó cikkei alatt megjelent svéd állampolgárok kommentjeivel – illetve egy csokornyival, terjedelmi problémák miatt. A válogatást egy évtizedekig Svédországban élő kedves olvasóm küldte.

»PierreRobert: A svéd politikusok semmi másra nem alkalmasak, mint az un. jóléti államot felszámolják. Pocsék nyugdíjrendszer. Tönkretett egészségügy. Gyér infrastrukturális befektetés. Legyengített védelem az ukrajnai pusztítás miatti szállításokból eredően.

A politikusoknak nem más a célja, mint a WEF-nek való megfelelés, elszegényíteni a népeket és a saját gazdagodásukat elősegíteni.

latmask: Van egy párt Magyarországon, a Tisza. Ennek vezetője Magyar Péter Ursula kezéből eszik.