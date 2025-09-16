Ez csak a kezdet volt: már látható, milyen sorsot szánnak Magyarországnak Brüsszelben
„Tíz évvel ezelőtt ezen a napon Röszkén valami végképp megváltozott” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.
Kiegészítve a svédisztáni sajtó cikkei alatt megjelent svéd állampolgárok kommentjeivel.
„Ambrózy kollégának tökéletesen igaza van, mindent megírt ezekről a fogalmatlan gazemberekről (444, 24, HVG, Hang – meg az összes többi).
Alább Ambrózy cikke. De kiegészítem a svédisztáni sajtó cikkei alatt megjelent svéd állampolgárok kommentjeivel – illetve egy csokornyival, terjedelmi problémák miatt. A válogatást egy évtizedekig Svédországban élő kedves olvasóm küldte.
»PierreRobert: A svéd politikusok semmi másra nem alkalmasak, mint az un. jóléti államot felszámolják. Pocsék nyugdíjrendszer. Tönkretett egészségügy. Gyér infrastrukturális befektetés. Legyengített védelem az ukrajnai pusztítás miatti szállításokból eredően.
A politikusoknak nem más a célja, mint a WEF-nek való megfelelés, elszegényíteni a népeket és a saját gazdagodásukat elősegíteni.
latmask: Van egy párt Magyarországon, a Tisza. Ennek vezetője Magyar Péter Ursula kezéből eszik.
Ha ezek kerülnének hatalomra, a magyarok ugyanazt az adóemelést és még talán 1 millió migránst is kapnának velük.
Magyarország kb. úgy nézne ki, mint manapság Svédország.«”
Ezt is ajánljuk a témában
„Tíz évvel ezelőtt ezen a napon Röszkén valami végképp megváltozott” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton