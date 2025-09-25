Ft
Charlie Kirk Németország Magyarország AfD Alice Weidel Antifa

A Bundestagban mondták ki: Németországnak a magyarok példáját kellene követnie

2025. szeptember 25. 09:55

Alice Weidel szerint az Egyesült Államokhoz, Hollandiához és Magyarországhoz hasonlóan Németországnak is terrorszervezetté kellene nyilvánítania az Antifát.

2025. szeptember 25. 09:55
null

A német Bundestagban Alice Weidel, az AfD frakcióvezetője a 2026-os költségvetési vita során bírálta a kormány klíma-, szociális és migrációs politikáját, majd elítélte a Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolására adott gúnyos baloldali reakciókat – írja a Die Welt.

Weidel szerint

az Egyesült Államokhoz, Hollandiához és Magyarországhoz hasonlóan Németországnak is terrorszervezetté kellene nyilvánítania az Antifát.

Julia Klöckner (CDU), a Bundestag elnöke rendreutasította Weidelt, amiért szélsőbaloldalinak nevezte ellenfeleit.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Tobias Schwarz

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

pipa89
2025. szeptember 25. 11:57
Ja, nevén nevezte a szélsőbalosokat: terroristák. A davosi WEF-en kik daloltak magántulajdon nélküli világról???? Észnél kell lennie Európa minden választójának, ha nem akar totalitárius világállamot!
hernadvolgyi
2025. szeptember 25. 11:03
Ha az ANTIFA terrorszervezet, akkor Ilaria Salis terrorista. Mit várhatunk az EP-től, ha domináns pártjának tagjai terroristák, korrupt hivatalnokok, köztörvényes bűnözők, élükön Ursulával?
polárüveg
2025. szeptember 25. 10:44
Alice Weidel téved. Az Antifát pont a patrióták, a patrióta szervezetek megfélemlítésére, terrorizálására hozták létre, és az Antifa burkolt vagy nyílt támogatása egyes kormányok és Brüsszel részéről tény. Hány "baloldali"-t vertek össze vagy agyon "jobboldali"-ak? Hány "jobboldali"-t vertek össze vagy agyon "baloldali"-ak? Ugye, ugye. Egyenlőtlen a mérleg, de nem kicsit. Ezért nem túlzás megálllapítani: az Antifa a globalisták terrorszervezete a patrióták ellen. Ez a nyugati "jogállam" meg "demokrácia" véres valósága. Valahogy le kellett verni az ellenvéleményeket, a néptönkretevés ellen felszólalókat, lázadozókat.
hernadvolgyi
2025. szeptember 25. 10:25
Németország bevándorlás politikája olyan gennyes sebet ejtett a német nemzeten, ami már gyógyíthatatlan demokratikus eszközökkel. A németek második világháború miatti bűntudata, nem enged meg jogállami eszközökön túli intézkedéseket. A bevándorlók nem kivülről támadják az országot, hanem belülről rothasztrják el a társadalmat. Ha az AFD elég bátor lesz, talán talpra állíthatja Németországot.
