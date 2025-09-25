A Bundestagban mondták ki: Németországnak a magyarok példáját kellene követnie

Orbán Viktor ma olyat tett, amitől minden ép lelkű magyarnak megdobban a szíve
Egy politikai-ideológiai vita erőszakos színben való rendezéséről.
Alice Weidel szerint az Egyesült Államokhoz, Hollandiához és Magyarországhoz hasonlóan Németországnak is terrorszervezetté kellene nyilvánítania az Antifát.
A német Bundestagban Alice Weidel, az AfD frakcióvezetője a 2026-os költségvetési vita során bírálta a kormány klíma-, szociális és migrációs politikáját, majd elítélte a Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolására adott gúnyos baloldali reakciókat – írja a Die Welt.
Weidel szerint
az Egyesült Államokhoz, Hollandiához és Magyarországhoz hasonlóan Németországnak is terrorszervezetté kellene nyilvánítania az Antifát.
Julia Klöckner (CDU), a Bundestag elnöke rendreutasította Weidelt, amiért szélsőbaloldalinak nevezte ellenfeleit.
Nyitókép: AFP/Tobias Schwarz
***
