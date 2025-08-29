Ft
„Ukrajnában nincs jövő”: tömegesen hagyják el hazájukat az ukrán fiatalok (VIDEÓ)

2025. augusztus 29. 16:06

Aki teheti, távozik a háború sújtotta Ukrajnából – derül ki a Strana riportjából.

2025. augusztus 29. 16:06
null

Egy Kijevben végzett utcai közvélemény-kutatás szerint az ukrán fiatalok kivétel nélkül elhagynák az országot, amennyiben erre lehetőségük lenne – olvasható az ukrán Strana portálon.

Úgy látják, hogy a hazájukban „nincs jövő”.

A felmérés annak apropójából készült, hogy az ukrán kormány engedélyezte a 22 év alatti férfiak határátlépését. Sokan emiatt már útnak is indultak, ami tömött sorokat eredményezett Ukrajna határainál. A jogszabály életbe lépésének első napján szemtanúk szerint a lengyel határon lévő összes ellenőrzőponton hatalmas dugók alakultak ki.

Nyitókép: Szergej Szupinszkij / AFP

 

 

vamonos-4
2025. augusztus 29. 16:51
Itt lenne a lehetoseg feher, kereszteny bevandorlokat szerezni, akik persze fel is sorakoztak lengyelben meg nemetben, meg a cseheknel ahova eddig is mentek, ozonlottek Magyarorszag ugy le van maradva ezektol a letelepito nemzetektol, es ugy le lesz maradva 10 ev mulva, amit evszazadokig nem tud majd helyrehozni Idiota gazemberek vezetik Magyarorszagot
gyzoltan-2
2025. augusztus 29. 16:45
Márpedig Ukrajnának van jövője! A zsidóság olyan szilárdan megvetette a lábát Ukrajnában, ahonnét már nincs visszaút... Ezt a háborús krízist, majd csak átvészelik ötven, száz év alatt, mindenképpen győzelemmel zárva, egyben a továbblépést biztosítva, amely azért nem lesz számukra elveszett idő... A zsidóság nagy ingatlanfejlesztő, nagy érzékkel látják meg az értékeket, a lehetőségeket..! Ukrajna igenis komoly fejlesztésekre számíthat, melyből csurranhat, cseppenhet valami az ukránoknak is...! Érdekesnek, izgalmasnak ígérkezik a jövő, melybe betekintést engedtem, érdemes lenne még megélnem ezt az 50-100 évet, hogy láthassam, hogy helyesen láttam, helyes az értékelésem... -nem vagyok jóba magammal, visszatérően kívánom, hogy bár nem legyen igazam.., de mindig a rossz, az embertelenség valósul meg... Nyilván a nagyobb tapasztalat, az összeszedettség, a könyörtelen célkövetés révén... Elismerésre méltóan, ha töri, ha szakad, csinálják.., és sikerrel!
Szamóca bácsi
2025. augusztus 29. 16:44
ilyenkor azért hálásak is lehetünk az ukránoknak, hogy mielőtt még kinyitották volna a határt jól megagymosták a népet hazánkkal szemben.
kiabrandult-fideszes
2025. augusztus 29. 16:44
Amikor annyira belehülyülsz tizenöt év alatt a határon túli magyarok védelmébe, hogy te baszol ki velük személyesen. A Röfi önmaga paródiájává változott.
