„Ukrajnában nincs jövő”: tömegesen hagyják el hazájukat az ukrán fiatalok (VIDEÓ)

Egy Kijevben végzett utcai közvélemény-kutatás szerint az ukrán fiatalok kivétel nélkül elhagynák az országot, amennyiben erre lehetőségük lenne – olvasható az ukrán Strana portálon.

Úgy látják, hogy a hazájukban „nincs jövő”.

A felmérés annak apropójából készült, hogy az ukrán kormány engedélyezte a 22 év alatti férfiak határátlépését. Sokan emiatt már útnak is indultak, ami tömött sorokat eredményezett Ukrajna határainál. A jogszabály életbe lépésének első napján szemtanúk szerint a lengyel határon lévő összes ellenőrzőponton hatalmas dugók alakultak ki.