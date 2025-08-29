„Ukrajnában nincs jövő”: tömegesen hagyják el hazájukat az ukrán fiatalok (VIDEÓ)

Zelenszkijék furcsa döntése: engedélyezték a 18–22 éves fiatalok számára az ország elhagyását
Az ukrán kormány módosította az államhatár átlépésének rendjét.
Aki teheti, távozik a háború sújtotta Ukrajnából – derül ki a Strana riportjából.
Egy Kijevben végzett utcai közvélemény-kutatás szerint az ukrán fiatalok kivétel nélkül elhagynák az országot, amennyiben erre lehetőségük lenne – olvasható az ukrán Strana portálon.
Úgy látják, hogy a hazájukban „nincs jövő”.
A felmérés annak apropójából készült, hogy az ukrán kormány engedélyezte a 22 év alatti férfiak határátlépését. Sokan emiatt már útnak is indultak, ami tömött sorokat eredményezett Ukrajna határainál. A jogszabály életbe lépésének első napján szemtanúk szerint a lengyel határon lévő összes ellenőrzőponton hatalmas dugók alakultak ki.
Nyitókép: Szergej Szupinszkij / AFP