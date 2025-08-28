Kettészakadt Európa: egyértelművé vált, melyik tábort erősíti Magyarország

Végre valaki egyértelműen kimondta Amerikában: Európa védőbástyája Magyarország (VIDEÓ)
Olaszország és Csehország is hazánkhoz hasonló álláspontot képvisel.
A gázai háború egyre inkább megosztja Európa politikai táborait, számos országban kormányválságokat és belpolitikai feszültséget okoz – írja a Israel Hayom.
A német kancellár, Friedrich Merz részleges fegyverembargót vezetett be Izraellel szemben, részben a koalíciós nyomás miatt, miközben az AfD pártja is támogatja az embargót. Olaszországban Giorgia Meloni kormánya még támogatja Izraelt. Belgiumban és Hollandiában a kormánykoalíciók is megosztottak.
Magyarországot a cikk a főbb Izrael-barát országok között említi, amelyek – Csehországgal és Olaszországgal együtt – ellenzik a szankciókat Izraellel szemben.
Az európai politikai közép támogatása Izrael iránt gyorsan gyengül, ami hosszú távon komoly kihívásokat jelenthet a kontinens egységére és Izrael kapcsolataira nézve – állapította meg a lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
