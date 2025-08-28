Ft
háború Európa izraeli háború Magyarország Gázai övezet szankciók Csehország Izrael Olaszország Európai Unió

Kettészakadt Európa: egyértelművé vált, melyik tábort erősíti Magyarország

2025. augusztus 28. 10:44

Olaszország és Csehország is hazánkhoz hasonló álláspontot képvisel.

2025. augusztus 28. 10:44
Orbán Viktor és Giorgia Meloni.

A gázai háború egyre inkább megosztja Európa politikai táborait, számos országban kormányválságokat és belpolitikai feszültséget okoz – írja a Israel Hayom.

A német kancellár, Friedrich Merz részleges fegyverembargót vezetett be Izraellel szemben, részben a koalíciós nyomás miatt, miközben az AfD pártja is támogatja az embargót. Olaszországban Giorgia Meloni kormánya még támogatja Izraelt. Belgiumban és Hollandiában a kormánykoalíciók is megosztottak.

Magyarországot a cikk a főbb Izrael-barát országok között említi, amelyek – Csehországgal és Olaszországgal együtt – ellenzik a szankciókat Izraellel szemben.

Az európai politikai közép támogatása Izrael iránt gyorsan gyengül, ami hosszú távon komoly kihívásokat jelenthet a kontinens egységére és Izrael kapcsolataira nézve – állapította meg a lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

templar62
2025. augusztus 28. 12:11
" Mennetek kell fáraszt " . Nabukonozodor palotájának falán ( maszkolással és füstből kiváló szemcsék által olvashatóvá tett felirat ) . Elolvasható : Biblia , Old Testament .
stormy
2025. augusztus 28. 12:05
szégyen.
abcd2k
2025. augusztus 28. 11:13
Maradjunk annyiban, nem Európa szakadt ketté, hanem a nem létező háttérhatalom osztódott és elszakadt az őshazájától. Az új felállásban, ki, ki érdekeltsége, anyagi és egzisztenciális bekötöttsége szerint gyülekezik a szakadás mentén.
neszteklipschik
2025. augusztus 28. 11:09
Ez a kecskeb@szó országok és a nem kecskeb@szó országok ellentéte. Ahol az álláhuákbározók elértek egy bizonyos létszámarányt, ott már nem lehetséges többé nem muszlimszopó politikai álláspontot elfoglalni. Ennyi a történet. Ha te idehaza is ezt szeretnéd, szavazz a brüsszelita lippsikre: Tisza, DK, ilyesmi...
