Irán bosszújától tartva Berlin minden állampolgárát hazaparancsolta az országból

A berlini kormány felszólította az Iránban tartózkodó németeket, hogy hagyják el az országot, és minden állampolgárt figyelmeztettek, hogy a közeljövőben kerüljék is el a közel-keleti államot, miután Németországgal és Franciaországgal közösen régi szankciók visszavezetését szorgalmazták Teheránnal szemben az iráni atomprogram miatt. Németország attól tart, hogy a szankciókat az ott tartózkodó német állampolgárokon akarja majd Irán megbosszulni – számolt be a Politico.

A három európai ország az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén amellett kardoskodott, hogy vezessék vissza Iránnal szemben a 2015-ben feloldott szankciókat, amelyeket annak idején azért függesztettek fel, mert Teherán ígéretet tett, hogy csak békés célokra fogja használni nukleáris létesítményeit.

A szóban forgó szankciók között szerepel a hagyományos fegyverekre vonatkozó embargó, a ballisztikus rakéták fejlesztésének korlátozása, vagyonbefagyasztások, utazási tilalom és a nukleáris technológiával kapcsolatos tevékenységek tilalma is.

A három ország arra hivatkozott, hogy több alkalommal is megpróbáltak már tárgyalni a közel-keleti országgal az atomprogramjával kapcsolatban, de Irán folyamatosan megszegi a 2015-ös szerződésben tett ígéreteit.

Irán elítélte a kezdeményezést.

A külügyminisztérium „provokációnak” és „fölösleges eszkalációnak” minősítette a kezdeményezést, és egyúttal ígéretet tett, hogy Teherán „megteszi a szükséges válaszlépéseket”.

A német külügyminisztérium ezt követően osztott meg a weboldalán egy közleményt „Utazási és biztonsági információk (utazási figyelmeztetés)” címmel, amelyben azt írta: „Mivel az iráni kormány a múltban többször is fenyegetőzött már válaszlépésekkel, nem zárható ki, hogy az iráni ellenintézkedések a német érdekeket és a német állampolgárokat is érinteni fogják.”

