Németország Franciaország szankciók Anglia Irán

Irán bosszújától tartva Berlin minden állampolgárát hazaparancsolta az országból

2025. augusztus 29. 17:21

Újraindítják a szankciókat Teherán ellen, amit nem túl biztonságos német állampolgárként megvárni a perzsa államban.

2025. augusztus 29. 17:21
null

A berlini kormány felszólította az Iránban tartózkodó németeket, hogy hagyják el az országot, és minden állampolgárt figyelmeztettek, hogy a közeljövőben kerüljék is el a közel-keleti államot, miután Németországgal és Franciaországgal közösen régi szankciók visszavezetését szorgalmazták Teheránnal szemben az iráni atomprogram miatt. Németország attól tart, hogy a szankciókat az ott tartózkodó német állampolgárokon akarja majd Irán megbosszulni – számolt be a Politico.

A három európai ország az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén amellett kardoskodott, hogy vezessék vissza Iránnal szemben a 2015-ben feloldott szankciókat, amelyeket annak idején azért függesztettek fel, mert Teherán ígéretet tett, hogy csak békés célokra fogja használni nukleáris létesítményeit. 

A szóban forgó szankciók között szerepel a hagyományos fegyverekre vonatkozó embargó, a ballisztikus rakéták fejlesztésének korlátozása, vagyonbefagyasztások, utazási tilalom és a nukleáris technológiával kapcsolatos tevékenységek tilalma is.

A három ország arra hivatkozott, hogy több alkalommal is megpróbáltak már tárgyalni a közel-keleti országgal az atomprogramjával kapcsolatban, de Irán folyamatosan megszegi a 2015-ös szerződésben tett ígéreteit.

Irán elítélte a kezdeményezést. 

A külügyminisztérium „provokációnak” és „fölösleges eszkalációnak” minősítette a kezdeményezést, és egyúttal ígéretet tett, hogy Teherán „megteszi a szükséges válaszlépéseket”.

A német külügyminisztérium ezt követően osztott meg a weboldalán egy közleményt „Utazási és biztonsági információk (utazási figyelmeztetés)” címmel, amelyben azt írta: „Mivel az iráni kormány a múltban többször is fenyegetőzött már válaszlépésekkel, nem zárható ki, hogy az iráni ellenintézkedések a német érdekeket és a német állampolgárokat is érinteni fogják.” 

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

vi-ktt
2025. augusztus 29. 18:29
Mint tudjuk a németek látták el Szaddam rendszerét ideggázzal, amit be IS vetettek az Irán ellen indított háborújuk során! Persze akkoriban Szaddam és a nyugat puszipajtások voltak...
canadian-deplorable
•••
2025. augusztus 29. 17:53 Szerkesztve
Az Obama/Biden rezsim lelkesen támogatta a nyugati civilizáció ellenségét Iránt. Megszüntették ellenük a szankciókat és ellenőrizhetetlenül egy egész raklap készpénzt küldtek Iránnak. Irán ezt arra használta fel, hogy támogatta a nemzetközi terrorizmust, felfegyverezte a Hezbollaht és a Hamaszt, tehát indirekt megtámadta Izraelt. Közben Obama támogatta az iszlám országok Izraelt elítélő nyilatkozatát a muszlim ENSZ-ben. Alenka és counter-revolution Obama nagy imádója, lelkes baloldali nácik. Obama ámokfutásának vége, Amerikában jobboldali forradalom van folyamatban. Trump véget vet Izrael vegzálásának és beáll Európa és Amerika legvadabb ellenségébe Iránba. Trump egy lélegzetnyi friss levegő. Amerikában végre kibújt a nap a köd mögül, ismét a jók vannak hatalmon.
