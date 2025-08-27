India brutális vámot kapott a nyakába az orosz olaj miatt

Életbe lépett Trump bünető vámja: az 50 százalékos vám szinte minden Indiából érkező árura vonatkozik. Ez jelentős hátralépést eredményezhet Amerika és India bővülő gazdasági kapcsolataiban, miközben mostanra már az amerikai vállalatok kétharmada rendelkezik offshore tevékenységekkel az országban– olvasható a New York Times cikkében.

Trump kereskedelmi tűzszünetet hirdetett Kínával, amely tavaly több mint 1 billió dolláros globális többletet ért el, és amelyet Trump a kereskedelmi háborújának legfőbb ellenségének tart.

Ebben az összefüggésben az Indiára kivetett 50 százalékos vám azzal a kockázattal jár, hogy aláássa azt a kulcsfontosságú stratégiát, amelyet az amerikai importőrök az elmúlt években egyre inkább alkalmaztak, hogy a termelést Indiába helyezzék át, és így csökkentsék függőségüket a kínai gyárakkal szemben.

Az elmúlt hetek fordulatot hoztak Indiának, amely bízott abban, hogy kiemelt szövetségesi pozíciója és Narendra Modi miniszterelnök és Trump közötti jó viszony haladékot biztosít számára. Most azonban India egyedül maradt Brazíliával és az 50 százalékos vámokkal, amelyek magasabbak, mint bármely más országé.

Trump július 30-án megdöbbentette Indiát, amikor bejelentette, hogy az országból származó importárukra 25 százalékos vámot vetnek ki. Ez több százalékkal magasabb volt, mint India ázsiai versenytársainak vámtarifája, és csak egy százalékkal alacsonyabb, mint az a mérték, amellyel Trump április 2-án kezdetben fenyegetőzött.

Aztán augusztus 6-án megdöbbentette az indiai tárgyalókat, akik azt hitték, hogy ősszel jobb megállapodást tudnak kötni.

Trump, aki addigra már az orosz-ukrán háború befejezésének biztosítására koncentrált, bejelentette, hogy augusztus 27-től további 25 százalékos vámot vet ki Indiára az orosz olaj vásárlása miatt. A New York Times szerint nem segített a helyzeten, hogy India tagadta Trump állítását, miszerint ő ütötte nyélbe az indiai-pakisztáni konfliktus lezárását.

Trump többször panaszkodott, hogy az ország jelentős vámokat vet ki amerikai termékekre. A cikk elismeri, hogy India valóban alkalmazott már vámokat, és az utóbbi időben minőségbiztosítási eljárásokat is bevezetett, hogy megvédje termelőit a külföldi versenytől. Ezek az intézkedések hatással voltak az olyan amerikai exportárukra, mint a motorkerékpárok és a golffelszerelések, amelyekre néha 100 százalékos vagy annál magasabb vámokat vetettek ki.

Vasárnap JD Vance alelnök az NBC „Meet the Press” című műsorában azt mondta, hogy ezek

„másodlagos vámok Indiára, amelyek célja, hogy megnehezítsék az oroszok számára, hogy olajgazdaságukból meggazdagodjanak”.

Nyitókép: Indian Press Information Bureau / ANADOLU / Anadolu via AFP