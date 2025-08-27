Már az autógyártók is kimondták: az EU a saját iparát lehetetlenítené el ezzel a tiltással

Ezt támasztja alá az is, hogy bár az öreg kontinens autógyártói ugyan több tucat elektromos modellt hoztak forgalomba, de ezek még mindig csak az eladások körülbelül 15,6 százalékát tették ki 2025 első fél évében.

A közeljövőben, azaz szeptember 12-én tárgyalnak majd az európai autógyártó szövetségek vezetői és az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen. A gyártók remélik, az EB felülvizsgálja majd a belső égésű motorokra vonatkozó tervezetét.

Európa autóipar-átalakítási terveinek túl kell lépniük az idealizmuson, és figyelembe kell venniük a jelenlegi ipari és geopolitikai realitásokat”

– fogalmaz Ola Kaellenius, az Európai Autógyártók Szövetségének elnöke és Matthias Zink, az Európai Autóipari Beszállítók Szövetségének elnöke a von der Layennek címzett nyílt levelükben.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

