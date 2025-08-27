Ft
belsőégésű terv motor Európai Unió autóipar

Már az autógyártók is kimondták: az EU a saját iparát lehetetlenítené el ezzel a tiltással

2025. augusztus 27. 12:01

Azt is elárulták mi okozhatja az európai autógyártás vesztét.

2025. augusztus 27. 12:01
null

Európa vezető autógyártói úgy vélik, hogy nem megvalósíthatóak az Európai Unió célkitűzései a járművek szén-dioxid-kibocsátásának 100 százalékos csökkentésére 2035-ig – olvasható a Reuters cikkében.

Az európai autógyártók véleménye szerint iparukra két irányból is nagy nyomás nehezedik: a kínai versenytársak és az amerikai vámok. Ezek ellen a belsőégésű motorok nélkül Európának esélye sincs.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt támasztja alá az is, hogy bár az öreg kontinens autógyártói ugyan több tucat elektromos modellt hoztak forgalomba, de ezek még mindig csak az eladások körülbelül 15,6 százalékát tették ki 2025 első fél évében.

A közeljövőben, azaz szeptember 12-én tárgyalnak majd az európai autógyártó szövetségek vezetői és az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen. A gyártók remélik, az EB felülvizsgálja majd a belső égésű motorokra vonatkozó tervezetét. 

Európa autóipar-átalakítási terveinek túl kell lépniük az idealizmuson, és figyelembe kell venniük a jelenlegi ipari és geopolitikai realitásokat”

– fogalmaz Ola Kaellenius, az Európai Autógyártók Szövetségének elnöke és Matthias Zink, az Európai Autóipari Beszállítók Szövetségének elnöke a von der Layennek címzett nyílt levelükben.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

***

 

optimista-2
2025. augusztus 27. 12:43
Európa zöldpolitikájából csak annyi kellene, hogy Ursula zöldre festi a haját. Meg néhány idiótát otthagyni az asztfalhoz ragasztva. A csontvázaikat meg mutogatni lehetne - pénzért
robogo72
•••
2025. augusztus 27. 12:33 Szerkesztve
Jórészt épp az európai autógyártók pökhendisége és érdekeiknek szolgai képviselete miatt tartunk ott ahol. Meg lett mondva már vagy 20 éve, hogy a villanyautó egyszerűbb, kevesebb alktatrészből áll, könnyebben gyártható, ezért olcsónak kell lennie. Kínában ezt megértették, de itt nálunk nem, mondván: mi fújjuk a passzátszelet, mindenki más hülye. Basztak villanyautót fejleszteni, sőt, éppen Kínában pár éve még 20+ éves konstrukciójú benzines autókat gyártott a VW az ottani piacra, hogy jó lesz ez nektek. Persze, hogy beintettek. Most így néz ki: Kínai villany: olcsó, jó, értékesítés nő. Európai belsőégésű: nem olcsó, nem túl jó, környezetszennyező, értékesítés csökken. Európai villany: drága, nem jobb mint a kínai, a kutyának sem kell. A praktikum az egy másik téma...
lenyegtelen
2025. augusztus 27. 12:24
Hogy képzelték? A tankok, repülők és az LNG szállító hajók is elemről fognak menni? Vagy mi volt az elképzelés? Kretén nyálcsorgató libsik, csak elrettentő példának jók, másra nem...
titi77
2025. augusztus 27. 12:21
aztán mivel "tankolják" meg az e-autókat? csak nem újra nyitják a szénbányákat? atom nem kö nekik. a 'szélmalom', meg a napelem, se jó mert nem tudják raktározni az áramot. ez lesz ám a fasza méreg zöld átállás.
