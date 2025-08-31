Megbízhatatlanabb, mint a német vasutak – így jellemezte a német patikusok szövetségének vezetője a tavalyi bevezetése óta döcögő németországi e-recept-rendszert, amely most is két hét alatt öt napon állt le vagy vált messzemenően használhatatlanná.

Drámaian nő a várakozási idő az osztrák egészségügyben: akinek 2025 nyarán Grazban térdműtétre van szüksége, annak 65 hetet kell várnia, de a szürkehályoggal küzdőknek 75 hetet kell kibírniuk – állapítja meg a liberális osztrák NEOS stájerországi elemzése. »A világ egyik legdrágább egészségügyi rendszerében« csípőprotézisre tavaly még csak hat hónapot kellett várni, most már bő egy évet, ráadásul a legtöbb ellátás esetében nem is vezetnek várólistákat, noha azt elvileg jogszabály írja elő. Alsó-Ausztriában eközben négyféle műtétre vonatkozóan tettek közzé információkat átlátható formában: aszerint Bécsújhelyen pillanatnyilag 1920-an várnak szürkehályogműtétre, és 2026 áprilisára van legközelebb szabad időpont (Magyarországon nagyságrendileg a salgótarjáni kórházban van ilyen hosszú várólista).

Huszonötezres, azaz Kazincbarcikánál valamivel nagyobb város Franciaország közepén Vierzon – XIX. századi kórházában, amelynek folyosóin a vágóképek alapján egy egész évadra elegendő tiszás nyomorpornót lehetne leforgatni, 35-36 fokot mérnek a hőmérők.”

