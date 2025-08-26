A magyar tőkétől rettegnek a románok, miközben a többi külföldi befektető menekül az országból

Egyre nagyobb aggodalmat keltenek a magyar tőkéből megvalósuló beruházások Romániában – írta a maszol.ro. Legutóbb Mircea Coșea román közgazdász bírálta a magyar befektetéseket Romániában, amelyeket a nemzeti szuverenitás fenyegetésének tart. Különösen aggasztja a virágosvölgyi sótömb magyar cég általi kiaknázása és a román tejipar jelentős részének magyar kézbe kerülése.

A Ziare.com portálnak nyilatkozva Coșea a román versenytanács mulasztásait okolta, amiért az nem akadályozta meg, hogy a magyar befektetők „felvásárolják mindazt, ami a román tej-, sajt-, vaj- és egyéb termelést jelentette”. A közgazdász szerint a magyar tőke terjeszkedése a román kormány alkalmatlanságát mutatja a nemzeti erőforrások védelmében, és kijelentette, hogy Románia „szörnyű helyzetben” van. Kiemelte a parajdi bányakatasztrófa utáni fejleményeket, és különösen sérelmezte, hogy

most elveszítjük a Kolozs megyei sóbányát is”.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt a virágosvölgyi sótömb kitermelési jogát a magyar Salt-Veres Zrt. nagyváradi leányvállalata, a Diana Exploatări Miniere SRL nyerte el. A Kolozsvártól 50, Tordától 22 kilométerre található sótelep 0,7 km vastagságú, és egy 2010-es környezetvédelmi hatástanulmány szerint 26 millió tonna sót rejt. Az Ipromin SA tanulmánya alapján elméletileg évi 900 ezer tonna kitermelésére lenne lehetőség, de a környezeti és műszaki korlátok miatt csak évi 440 ezer tonna só bányászható.

Veres Márton, a családi cég képviselője elmondta, hogy a só 99 százalékos tisztaságú, kiváló minőségű, és a kitermelés akár évszázadokig folytatható. A cég 2009-ben kezdte a koncessziós folyamatot, de csak 2024 decemberében kapta meg a 20 évre szóló, ötévente meghosszabbítható licencet. Veres szerint az ukrán–orosz háború miatt kieső ukrán sótermelés (közel 2 millió tonna) pótlása miatt nőtt a kereslet a térségben.