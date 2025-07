Berobbant az orosz hadiipar, bedőltek az ukrán remények

Mihajil Misusztyin orosz miniszterelnök kijelentette: Oroszország már most megháromszorozta a 2025-re tervezett dróngyártási volumenét. Hozzátette:

a növekedés a gyártóknak és innovációs cégeknek nyújtott nagyobb állami támogatásnak köszönhető

– erről a Kyiv Post írt.

Az ukránpárti, amerikai Institute for the Study of War „elemzőház” kutatói szerint az orosz erők emellett a Sahed-típusú drónokat az ukrán frontvonalak elleni csapásokba is integrálták,

a gyártásban pedig kulcsfontosságú szerepet játszik a Kínából érkező mérnöki szaktudás,

hiszen az ukránok kínai gyártású alkatrészeket találtak a pilóta nélküli repülőgépekben.

Ahogy megírtuk, Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok kedden bejelentette, hogy az orosz erők 1,6-szor több rakétát és drónt indítottak Ukrajna ellen 2025 júniusában, mint az előző hónapban. A vezető mást nem tudott ígérni, mint vért és verejtéket.