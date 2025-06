Lehullt a lepel – öt idézet, amely bizonyítja: Brüsszel nyílt háborút hirdetett Orbán ellen

Friedrich Merz Magyarországot és Szlovákiát is megfenyegette

A német kancellár – aki megválasztása óta folyamatosan veszít népszerűségéből – a WDR német közszolgálati tévéállomás Europaforum nevű konferenciáján gyakorlatilag hadat üzent Magyarországnak és Szlovákiának, amikor úgy fogalmazott:: „Magyarországgal és Szlovákiával nem tudjuk elkerülni a konfliktust, amennyiben ez az irány folytatódik”. Szerinte

„nem engedhetjük meg, hogy az egész Európai Unió döntései egy kis kisebbségtől függjenek”.

Hazánkra és Szlovákiára utalva úgy fogalmazott: „nagyon is jöhetnek még valamivel határozottabb szavak, talán akár keményebb konfliktusok is”, és hozzátette, az EU-nak van módja nyomást gyakorolni a tagállamokra a jogállamiság megsértése esetén, például kötelezettségszegési eljárásokkal, „de mindig ott van a lehetőség arra is, hogy az európai pénzeket is megvonják tőlük” – mondta a hazánk elleni forrásmegvonásokra buzdítva.

Daniel Freund főállásban magyargyűlölő

A német zöldpárti képviselőnek gyakorlatilag minden második megszólalása vagy közösségi felületen megosztott bejegyzése a magyar kormány és a magyar konzervatív jobboldal gyalázásáról szól. Legutóbb a Harcosok Klubja rendezvényen háborodott fel, és Orbán Viktor beszédét „a 2025-ös év legszégyenteljesebb politikai beszédének” nyilvánította.

Freund egyébként többször elismerte, örül, hogy befagyasztották a Magyarországnak járó uniós forrásokat.