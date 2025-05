Eldöntötte Manfred Weber: a magyar választóknak kalap, kabát, „jövőre Magyar Péter lesz Magyarország új arca”

Olvasóink emlékeztnek arra is, hogy korántsem ez volt az első alkalom, hogy a Néppárt magyarellenes vezetője egyértelműen kijelentette, hogy nyíltan kitartottjaként kezeli a magyar ellenzéki párt elnökét. Magyar Péter pártcsaládjának vezetője 2024 novemberében az Európai Parlament bizottsági vitáján is kijelentette, hogy Orbán Viktort és a lengyel PiS-t nem egyszerűen politikai ellenfélnek, hanem ellenségnek tekinti. De az is egyértelművé vált, hogy Weber az Európai Néppártban ülő szövetségese, Magyar Péter és a Tisza Párt támogatásával kívánja kikényszeríteni a kormányváltást Magyarországon.