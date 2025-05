Nemigen hallatszik az üdvrivalgás Manfred Weber újraválasztása után

A Deutsche Wirtschaftsnachrichten (DWN) című tekintélyes német gazdasági lap a kongresszus döntését úgy értékelte: bár Webert újraválasztották, „a nekibuzdulás elmaradt”, s a bajor politikus „ellenjelölt és lendület nélkül” került újra pozícióba. A DWN szerint Webert „sok taktika és kevés alkotni vágyás” jellemzi, s párton belül a vélemény róla az, hogy ügyes hatalomtechnikus ugyan, de „politikailag halovány”, „ötlegszegény”.

„Miközben Európa politikai közepének új impulzusokra volna szüksége, Weber a régi meggyőződések retorikai újramelegítésében bízik” – fogalmaznak.

A POLITICO információi szerint azok, akik ellenjelölt nélkül is nemmel szavaztak Weberre, sok mindent kritizálnak a 2022 óta regnáló EPP-elnök működésében. Számos néppárti delegációnak még az is sok, amennyire Weber nyitott az Európai Parlament tőle jobbra található, egyre nagyobb frakciói irányába, és azt is kifogásolják, hogy Európa gazdaságának védelme érdekében visszavett valamicskét a zöld elkötelezettségből. Ezügyben a legkomolyabb kritikusok Donald Tusk lengyel miniszterelnök képviselői, akik – az EPP második legnagyobb delegációjaként – már korábban figyelmeztettek:

nem nézik majd tétlenül, ha az EPP jobbra nyitása révén elveszíti a szocialistákkal és liberálisokkal fennálló régi szövetségét.

(Tusk esetében persze a képet árnyalja, hogy belpolitikailag is az ő számára a legkényelmetlenebb bármiféle jobbra nyitás az EPP vezetésének részéről, hiszen a Néppárt számára egyedül elfogadható jobboldali politikus, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a lengyel Jog és Igazságossággal, Tusk ellenzékével ül egy frakcióban.)

Meglepetésre Weber kritikusainak sorába jelentkezett az Európai Zöld Párt is, akik azon élcelődtek, hogy milyen ironikus is a nagy spanyolországi árvíz által legsúlyosabban érintett városban tovább haladni az európai zöldpolitikából való visszatáncolás útján.

„A klímaválság Valenciában ölt. Vajon továbbra is félrenéz-e az Európai Néppárt?” – kérdezik írásukban,

kritizálva azt, hogy Weber kitolná a belső égésű motorral szerelt autók értékesítési tilalmának hatályba lépését. (Az EPP-kongresszus napján aztán Valenciát egy másik, immáron a zöldpolitika legkomolyabb céljával, a megújuló energiákra való teljes átállással összefüggésbe hozható válság is sújtotta: a nagy ibériai áramszünet.)

