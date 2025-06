Indul a TrumpGPT – chatbotot fejleszt az amerikai kormány

Július 4-én, az amerikai függetlenség napján indulhat el az „ai.gov” címen egy új, mesterséges intelligenciára épülő chatbot – írta meg a 404 Media. Bár a szolgáltatás pontos funkciói egyelőre nem ismertek, a jelek szerint azonban egyre biztosabbnak tűnik, hogy a fejlesztés mögött a Trump-adminisztráció áll.

A fejlesztés nyomait a GitHub platformon fedezték fel. Bár az még nem derült ki, hogy a mesterséges intelligencia „Donald Trump stílusában beszélget-e majd”, az biztosnak tűnik, hogy a chatbot az ai.gov kormányzati doménen működik majd. Egyelőre az oldal még a Fehér Ház hivatalos honlapjára irányít át, de több forrás is megerősíti a projekt létezését.

A lap szerint a fejlesztést az amerikai általános szolgáltatási hivatal (GSA) technológiai átalakítási szolgálata végzi, amelynek jelenlegi vezetője Thomas Shedd.

Shedd korábban a Teslánál dolgozott, és a The New York Times szerint „Elon Musk embere”. A 404 Media által feltárt dokumentumokban szerepel továbbá egy célkitűzés is:

A gazdasági innováció felgyorsítása mesterséges intelligencia segítségével”.

Ennek részeként egy chatbot is megjelenhet, de a tervezett felhasználási kör továbbra is homályos. A projekt részeként egy API fejlesztése is napirenden van, amely kompatibilis lehet a Google, az OpenAI és az Anthropic MI-platformjaival. Emellett az Amazon Web Services Bedrock és a Meta LLaMA integrációján is dolgoznak. A Gizmodo emlékeztet: a szövetségi kormány már korábban is alkalmazott chatbotokat. Amikor az év elején Elon Musk hivatala elbocsátott több szövetségi alkalmazottat, egy hasonló MI-megoldással próbálták segíteni a megmaradt dolgozók munkáját.

