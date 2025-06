Putyin dermesztő bejelentése: az oroszok szintet léptek a fenyegetésben

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerda este tartott beszédében hangsúlyozta, hogy mielőbb „fel kell pörgetni” az orosz fegyvergyártást. Putyin emellett az orosz hadiipar jövőbeni irányairól is beszélt – közölte az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Az orosz elnök szerint a „különleges katonai hadművelet”, vagyis az „SzVO övezetben” (ez az orosz állami kommunikációban lényegében az ukrajnai háborút jelenti) szerzett tapasztalatokat teljes mértékben be kell építeni az új, hosszú távra szóló állami fegyverkezési programba, az úgynevezett SzAP-ba. Mint fogalmazott, a program a fegyverrendszerek „teljes spektrumát” lefedi majd, különös tekintettel a legmodernebb, fejlett harcászati eszközök fejlesztésére.

Céljuk, hogy ezek a fejlesztések közvetlenül épüljenek az orosz–ukrán háborúban szerzett tapasztalatokra.

Putyin továbbá hangsúlyozta, hogy a katonai technológia rendkívül gyorsan fejlődik, miközben egyre több ország kapcsolódik be a globális fegyverkezési versenybe. Hozzátette, hogy már 2025 elején is szó volt az orosz fegyvergyártás felgyorsításáról és a termelés hatékonyságának növeléséről. Az orosz elnök kiemelte, hogy a minőség mellett a mennyiség is fontos szempontot képvisel, mivel a „lehető leghamarabb” várja a felpörgetés végrehajtását.

Az orosz hadiipar megerősítése már korábban is a moszkvai politika egyik fő célkitűzése volt. Az elmúlt években a haditechnikai termelés jelentősen nőtt, alkalmazkodva a frontvonalak változásaihoz és a nyugati fegyverszállításokhoz. A most bejelentett új program célja, hogy Oroszország még nagyobb nyomást gyakoroljon Kijevre, és hosszú távon is stratégiai fölényre tegyen szert a háborús színtéren.

Nyitókép: Alexei Babushkin / POOL / AFP