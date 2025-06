Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke kész bármire, hogy hatalmon maradjon, beleértve a terrorcselekményeket is – írja a RIA.

A szakértő szerint

Zelenszkij célja a béketárgyalások szabotálása és Oroszország nukleáris válaszának kiprovokálása.

Az orosz védelmi minisztérium közlése alapján az ukrán dróntámadások több orosz régió repterei ellen irányultak, de személyi sérülés nem történt. Mint megírtuk: az orosz haditechnikai doktrína szerint ezek a gépek nyílt színen, jól látható területen állomásoznak, részben azért, mert ez a nukleáris ellenőrzési rezsimek egyik kulcsfontosságú eleme az átláthatóság. A támadás után azonban ez az elrendezés súlyosan sebezhetőnek bizonyult, és felerősödtek azok a hangok, amelyek a nukleáris megállapodások felmondását szorgalmazzák.

A New START szerződés, amely az USA és Oroszország közötti utolsó jelentős nukleáris fegyverkorlátozási egyezmény, már korábban is veszélybe került, miután Moszkva felfüggesztette részvételét. Most viszont az orosz katonai és politikai elit könnyen dönthet úgy, hogy teljesen kilép a rendszerből.