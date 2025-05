Váratlan fordulat: kiderült, mit hiányol Magyarországon a tömegek előtt f*szfejező Caramel

Magyarországon nincs igény a nívós, szakmai műsorokra – sajnálkozott a Storynak adott interjújában Molnár Ferenc „Caramel”. Ő volt az, aki néhány nappal ezelőtt a Szegedi Borfesztiválon a nívós, szakmai fellépésén azt mondta a közönségnek: „ezek a f*szfejek a kib*szott Oxfordon annyit tanultak meg, hogyan kell megosztani az embereket”.

A teljesítménye miatt a Megasztár zsűrijéből elzavart énekes viselkedéséről Hoppál Péter, Baranya vármegye országgyűlési képviselője azt mondta a Mandinernek:

ízléstelen és nagy csalódás, hogy méltatlan stílusban szidta a politikusokat, miközben előtte felvette a gázsiját a Fidesz kampányrendezvényén, sőt, dicsérte is a kormányt.

„Aztán, amikor a laikus szemlélő számára, aki nem foglalkozik a politikával, nem ért hozzá, úgy tűnik, hogy kormányváltás lesz, akkor belerúg, beletapos, beletörli a cipőjét ebbe a közösségbe. Ez rendkívül ízléstelen” – szögezte le a politikus.

Vélhetően az énekes is érezte, hogy a botránya kifogásokat igényel, a Telexnek pedig fel is mondta a leckét: azt állította, nem utalt konkrét személyre a kritikájával, pedig a véleményére érkező hozzászólásokból is nyilvánvalóan látszik, hogy mindenki tudja, Orbán Viktor tanult az Oxfordon.

Caramel azzal is védekezett, hogy sajnálja a trágárságot, de „rutintalan” abban, hogyan kell megszólalni ezekről a témákról.

Az interjúban reagált Hoppál Péter kritikájára is: állítása szerint ő nem tudta, hová hívták meg, amikor fellépett Baranya vármegyében. Csakhogy az országgyűlési képviselő a Mandiner kérdésére megerősítette, 2022 tavaszán nyilvánvalóan a Fidesz Baranya 02-es pécsi országgyűlési kampánynyitójára fogadta el Caramel a meghívást, sőt, az eseményen dicsérte a kormány politikáját és szelfizett is Hoppál Péterrel – nehezen hihető, hogy nem tudta, hová hívták meg.

Facebook-bejegyzésben bírálta Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke is azokat az előadóművészeket, akik szerinte kormányzati támogatásból élnek, majd politikai haszonszerzésből bírálják a rendszert.

Ha nekem nem tetszik egy rendszer, akkor elvszerűen a nekem nem tetsző rendszer kínálta lehetőségekkel és előnyökkel nem élek. Ha viszont fölmarkolod a zsét, majd utána elküldöd melegebb éghajlatra a kormányt, mert éppen olyan a közhangulat, vagy nem tudsz ellenállni az elvtársi nyomásnak, akkor nem szabaccságharcos vagy, hanem megélhetési agitpropos

– fogalmazott Demeter Szilárd, aki két ellenpéldát is említ bejegyzése végén, Bródy Jánost és Nagy Ferót, akik „évek óta azt mondják, amit gondolnak, és mindketten hitelesek is”.