Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija-1 televízióban sugárzott dokumentumfilmben egyértelművé tette, hogy Oroszország továbbra is kitart az ukrajnai háború eredeti céljai mellett, amelyek

gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentenék, annak ellenére, hogy tűzszüneti tárgyalások folynak az Egyesült Államokkal

– írja az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentése, amit a Portfolio szemlézett.

Mint kiderült, Pavel Zarubin Kreml-közeli újságíró május 4-én dokumentumfilmet mutatott be Putyinról az orosz állami Rosszija-1 televíziócsatornán, amelyben az elnök kijelentette, hogy

Oroszországnak elegendő emberi és anyagi erőforrása van ahhoz, hogy az ukrajnai háborút a logikus befejezéshez vigye,

olyan eredménnyel, amelyre Oroszországnak szüksége van.

Putyin azt is állította, hogy az orosz megbékélés az orosz nép ukrán részével elkerülhetetlen. Hozzáteszik: az orosz elnök többször is hangoztatta azt az állítást, hogy az ukránok csupán az orosz nép egy részét képezik, nem pedig különálló nemzetet.

Az elnök kijelentései arra utalnak az ISW szerint, hogy Oroszország továbbra is úgy értékeli, elérheti eredeti céljait: Ukrajna demilitarizálását, egy oroszbarát kormány hatalomra juttatását, Ukrajna NATO-csatlakozási törekvéseinek feladását és jelentős területi engedmények kikényszerítését. Ezek a követelések gyakorlatilag Ukrajna teljes kapitulációját jelentenék, írják.