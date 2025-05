„Most pedig az Európa-nap kapcsán posztolt egyet, ami nem igazán segíti a pártját:

»[…] Az Európa-nap minden évben lehetőséget ad arra, hogy megünnepeljük a minket összekötő értékeket: szabadság, jogállamiság, egyenlőség. De ma, 2025-ben valami egészen másról is beszélnünk kell. Hiszen sokan vagyunk, akik most nemcsak hálát, hanem aggodalmat is érzünk. Szorongást, mert amit egykor biztosnak hittünk – a közös európai jövőt – ma már korántsem vehetjük adottnak. […] Egyre világosabbá válik, hogy Orbán Viktor kivezetné Magyarországot az EU-ból. Minden lépése arra utal, hogy hamarabb áldozná fel uniós tagságunkat, minthogy elengedje a miniszterelnöki széket. […] De már most is érezhetjük, mi történik, ha a kormányunk elválaszt minket az uniótól: szolidaritás és együttműködés helyett egyre inkább egyedül maradunk[…]«

Ne szépítsük, a Momentum bukott EP-képviselője mostanra a vereség szinonimája lett. Donáth Annával együtt ő volt az, aki Brüsszelben mindent megtett a saját hazája ellen. Szervilis módon szolgálta ki a nemzetközi baloldalt, nem törődve azzal, hogy a magyar embereknek mi az érdekük. Ennek meg is lett az eredménye, a júniusi választáson elzavarták őket a magyarok, elveszítették a mandátumaikat. Hiába mosolyog továbbra is zavartan Cseh Katalin, bizony ítéletet mondtak felettük az emberek. Ennek fényében minimum visszatetsző, hogy ő posztolgat Európáról, Brüsszelről, magyar érdekekről, hiszen pont azért penderítették ki őket az EP-ből, mert a saját hazájuk ellen dolgoztak.

Többször leírtuk, hogy a tavalyi választáson nagyon csúnyán leszerepelt Momentum az LMBTQ-témát meglovagolva igyekszik magát láthatóvá tenni, hogy legyen esélye bejutni a parlamentbe a 2026-os választáson, mert a jelenlegi mérések szerint meg sem közelítik a bejutási küszöböt. Úgy látszik, az EU-tematikát sem engedték el, annak ellenére, hogy a folyamatos aknamunkájukat már bizonyítottan megelégelték a választók.”