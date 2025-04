Rakétazápor alatt Kijev, Harkiv és Odessza: brutális támadáshullám érte Ukrajnát

Szombat délben „ballisztikus rakéták fenyegetése miatt” rendeltek el légiriadót Kijevben és több más ukrajnai régióban – jelentették be az ukrán hatóságok. A riasztás nemcsak a fővárost, hanem Szumi, Csernyihiv, Poltava, Harkiv és Dnyipropetrovszk megyéket is érintette – tájékoztatott az RBK Ukraine.

A kijevi városi katonai közigazgatás felszólította a lakosságot, hogy azonnal vonuljanak óvóhelyekre, és maradjanak ott a légiriadó végéig. A riasztás idején az utcák kiürültek, a tömegközlekedés leállt, a város lakói óvóhelyeken várták a támadások végét.

Az orosz hadsereg péntekről szombatra virradó éjjel 88 drónt indított Ukrajna ellen három különböző irányból.

Az ukrán védelmi erők a jelentések szerint sikeresen reagáltak: a többséget még a célba érés előtt megsemmisítették. A támadások hajnalban Kijevet is elérték, ahol tüzek keletkeztek, és hárman megsérültek. A fővárosban a légvédelmi rendszer folyamatosan működött, de több becsapódás is történt; ezek következtében lakóépületek is megrongálódtak. Robbanások rázták meg Odesszát és Harkivot is: utóbbiban egy személy megsérült az orosz dróntámadás következtében.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

