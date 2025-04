Hadiipari válság Németországban: a háború kellős közepén jelentett csődöt az ország egyik legnagyobb fegyvergyártó cége

Felix Urban mindössze négy évvel ezelőtt vette át az Urban Industries-t édesapjától és nagybátyjától. Egy intenzív növekedési pálya után most kénytelen volt csődeljárást kezdeményezni a hageni bíróságon. A családi vállalkozást 1981-ben alapították lakatosműhelyként, majd 2004-ben lépett be a hadiiparba. A dolgozók létszáma megduplázódott, több millió eurót fektettek be új gépek beszerzésébe, az észak-rajna-vesztfáliai központ modernizálásába, valamint egy teljesen új gyártóüzem kiépítésébe Hollandiában.