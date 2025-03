Óriási felfedezés: ismeretlen fáraó sírjára bukkantak Egyiptomban

Ismeretlen fáraó sírját tárták fel egy egyiptomi nekropoliszban.

A felfedezés teljesen átírhatja az ókori Egyiptom eddig ismert történelmét – számol be a friss régészeti eredményről a The New York Times.

Az egyiptomi és amerikai régészekből álló kutatócsapat az ókori Egyiptom egyik legrégebbi városában, Abüdoszban, hét méter mélyen a föld alatt találta meg a sírt, amely a becsléseik szerint 3600 éves lehet. A Kairótól mintegy ötszáz kilométerre délre fekvő város a korai fáraók temetkezési helye volt.

„Ez új fejezetet nyit ennek a dinasztiának a kutatásában” – nyilatkozta szerdán Josef Wegner, a philadelphiai Penn Múzeum kurátora, az ásatás amerikai részlegének vezetője.

Az újonnan feltárt sír és egy korábban, 2014-ben felfedezett, egy Seneb-Kay nevű királyhoz tartozó sír közötti hasonlóságok ugyanis arra engedtek következtetni, hogy az egyelőre ismeretlen fáraó az úgynevezett abüdoszi dinasztia egy korábbi tagja lehetett. A most meglelt sírhelyen nem találtak azonosítható csontvázakat, miután a régészek szerint az elmúlt évszázadok során jelentős károkat szenvedett, részben a természeti jelenségek, részben sírrablók tevékenysége miatt.

Kathryn Howley, a New York-i Egyetem régésze szerint

ezzel a felfedezéssel az ókori Egyiptomnak egy olyan korszakát sikerülhet megismerni, amikor több hatalom versengett egymással az ország irányításáért.

Ebből a korszakból kevés lelet maradt az utókorra.

„Nem áll rendelkezésünkre nagy mennyiségű forrásanyag, amivel dolgozhatunk, és ezért olyan izgalmas egy ilyen új felfedezés” – nyilatkozta Howley, s hozzátette – „tényleg lehetőségünk nyílhat újraírni az ókori Egyiptom történetét”.

Josef Wegner pedig azt mondta, Seneb-Kay csontváza alapján korábban azt feltételezték, hogy harcban halhatott meg, ezért a korszakot, amiben élt a „harcos fáraók korszakaként emlegették”, most viszont

úgy tűnik, hogy az Abüdosz-dinasztia királyai csak a város körüli területet uralták, nem pedig egész Egyiptomot”.

Ugyanakkor a sír díszessége és nagy kiterjedése, valamint a királyi cím használata miatt a régészek azt feltételezik, a dinasztia „valami sokkal nagyobbra törekedett”.

A régészeti csapat abban reménykedik, hogy a mostani sikert követően újabb sírokat sikerül még feltárniuk a környéken.

Nyitókép: Penn Museum