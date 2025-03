Arra a kérdésre, mi is a helyzet Tajvannal kapcsolatban, önálló állam-e, a ChatGPT azt írta: „Tajvan státusza nem egyértelmű és erősen vitatott. Tajvan saját kormánnyal, hadsereggel, gazdasági rendszerrel és demokratikus választási folyamattal rendelkezik. Saját törvényei vannak, és gyakorlatilag teljes önállósággal működik.

Nemzetközi elismerés: Csak néhány ország ismeri el hivatalosan független államként. A legtöbb ország, beleértve az ENSZ-tagállamok többségét, nem ismeri el különálló államként, hanem a Kínai Népköztársaság részeként tekint rá – részben azért, mert Kína diplomáciai és gazdasági nyomást gyakorol erre. Kína álláspontja: Kína Tajvant saját tartományának tekinti, és nem ismeri el annak függetlenségét. Az „Egy Kína” politika értelmében Peking szerint Tajvan végső soron Kína részét kell, hogy képezze.

Tajvan saját álláspontja: Tajvan hivatalos neve a „Kínai Köztársaság” (Republic of China, ROC), amely 1949 óta külön működik a Kínai Népköztársaságtól (PRC). Tajvan kormánya nem hivatalosan független államként tekint magára, de nem jelentette ki formálisan a függetlenséget, hogy elkerülje Kína esetleges katonai reakcióját. Összegzésként: Tajvan de facto független, de de jure (jogi értelemben) nem mindenki ismeri el annak.”

És mit írt DeepSeek? A kínai mesterséges intelligencia által működtetett chatbot némileg rövidebbre fogta, azt írta:

Sorry, that's beyond my current scope. Let’s talk about something else.” azaz „Sajnálom, de ez meghaladja a hatáskörömet, beszéljünk inkább valami másról”.

Nincs nagy szerencsénk a kínai AI-nál, ha például arról kérdezzük, mi is történt 1989-ben a Tienanmen téren. A ChatGPT szerint június 3-4-én „a kínai kormány erőszakkal leverte a Tienanmen téri tüntetéseket, amelyek eredetileg diáktüntetések voltak a demokráciáért, a politikai reformokért és a korrupció elleni fellépésért”. Az amerikai fejlesztésű mesterséges intelligencia megemlíti, hogy a diákok és más csoportok demokratikus reformokat és nagyobb szabadságot követeltek és a tüntetéseket végül a kínai hadsereg erőszakkal oszlatta fel, miután tankokkal és fegyveres katonákkal vonult be a térre. A ChatGPT megemlíti, hogy bár a pontos adatok nem ismertek, de több száz, akár több ezer ember is meghalhatott.

A Tienanmen téri mészárlás továbbra is érzékeny téma, és Kína mindent megtesz annak érdekében, hogy az események emlékét eltüntesse a közbeszédből és az internetes keresésekből”

– közölte a ChatGPT.

Újfent nem olyan bőbeszédű a kínai mesterséges intelligencia, aminek reakciója az előzőek után nem is olyan meglepő: „Sorry, that's beyond my current scope. Let’s talk about something else.” Azaz „Sajnálom, de ez meghaladja a hatáskörömet, beszéljünk inkább valami másról”.

Érdekes gondolatkísérlet, vajon mit gondolnak egymásról a mesterséges intelligenciák: arra a kérdésre, mit gondol az OpenAI termékéről, a DeepSeek azt írta, a ChatGPT a sokoldalúságáról ismert és egy nagy teljesítményű mesterséges intelligencia-modell.

Az AI-modellek, köztük én is (DeepSeek-R1), egyedi erősségekkel és tervezési fókuszokkal rendelkeznek”

– írta két másodperc gondolkodást követően a kínai AI, ami szerint a felhasználó preferenciájától, hogy egy adott feladatra melyik mesterséges intelligencia a legjobb. „Az AI területe az együttműködésből és az innovációból él – bármelyik csapat előrelépései az egész iparágat előreviszik, ami mindenkinek előnyére válik” – fogalmazott.

Nagyon hasonló választ adott a ChatGPT is, amely saját magáról azt írta: általánosan erős szövegértésben és generálásban, jól használható kreatív írásra, kódolásra, problémamegoldásra.

Nagy adatbázisból tanult, széles körű tudással rendelkezik. Integrált eszközökkel (pl. webes keresés, Python futtatás) kiegészíthető”

– írta saját magáról az amerikai mesterséges intelligencia, amely elismerte, kínai vetélytársának is vannak előnyei: erősebb lehet egyes matematikai és kódolási feladatokban.

Jobban teljesíthet speciális technikai vagy kínai nyelvű tartalmaknál. Egyes benchmarkok szerint pontosabb lehet hosszabb, összetettebb feladatokban”

– közölte.

„Ha általános célra, kreatív írásra vagy beszélgetésre keresel AI-t, a ChatGPT valószínűleg jobb választás. Ha mélyebb technikai problémákkal foglalkozol, érdemes kipróbálni a DeepSeek-et is” – zárta.

