„Nos, hamarosan eljön az igazság pillanata…

Sikeres volt a tárgyalás az USA és Ukrajna delegációja között Szaúd-Arábiában…

Kijev hajlandó 30 napra tűzszünetet bevezetni földön, tengeren, levegőben a front minden szakaszán…

Ennek fejében a fegyverszállítások újra indultak, illetve minden amerikai hírszerzési forrás újból elérhető az ukrán haderő számára…

Kérdés mit lép Moszkva?

Ne legyen kétséges a mostani katonai helyzetben Ukrajnának nagyon-nagyon hasznos lehet 30 nap az utánpótlás frontra juttatásában, a veszteségek pótlásában, egyáltalán a »sorok« rendezésében…

Nyilván ez Oroszországra is igaz, de 1 hónap most jobban kell Kijevnek, mint Moszkvának.

És ha ezt tisztán látjuk itt, orosz oldalon legalább annyira tisztán látják ott…

Tehát eljött az idő. Moszkvának teríteni kell a lapjait.

Tárgyalás vagy harc?

És bizony az is kiderül: vajon tart Oroszország az USA-tól vagy sem, illetve mire elég Trump kardcsörtető politikája?

Erre a kérdésre is hamarosan választ kapunk…”